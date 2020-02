Beautiful, anticipazioni 21 febbraio 2020: Brooke chiede a Steffy di aiutare sua figlia Hope

Le anticipazioni di Beautiful ritornano puntuali a raccontarci la trama dell’episodio di venerdì 21 febbraio 2020, che andrà in onda su Canale 5 tra le 13.40 e le 14.10 circa. In questo nuovo entusiasmante appuntamento con la soap americana vedremo Brooke chiedere aiuto a Steffy, perché molto preoccupata per la situazione di sua figlia Hope. Intanto Bill accoglierà Sally in famiglia e nell’azienda, per accontentare Wyatt.

Hope è convinta che Liam debba tornare con Steffy per il bene di Phoebe e Kelly. La Logan ha perciò chiesto a Liam di non rinunciare per causa sua al suo ruolo di padre. A nulla è servito il tentativo dello Spencer di farla ragionare.

Beautiful: Steffy rassicura a Brooke che non interferirà tra Hope e Liam

Brooke è in pensiero per Hope, perché sta cercando di fare ritornare Liam tra le braccia di Steffy, nonostante sia ancora innamorata del giovane. Ella ritiene infatti che sia la cosa più giusta da fare, dato che Liam ha ancora una famiglia di cui prendersi cura, mentre a lei con la morte della piccola Beth non è rimasto più nessuno.

Nel frattempo, Brooke va da Steffy per trovare le bambine e ne approfitta per parlarle della difficile situazione che sta attraversando sua figlia in questo momento. Dopo aver raccolto la confidenza della Logan, Steffy la rassicura al riguardo, dicendole che non ha alcuna intenzione di minare il rapporto tra Liam e Hope.

Wyatt e Bill sono di nuovo insieme. A sorpresa, lo Spencer senior ha deciso di assecondare la richiesta del figlio e di far risorgere la Spectra Fashion, accogliendo così non solo Sally nella sua azienda, ma anche nella sua famiglia. Come reagirà la giovane Spectra quando saprà ciò che il fidanzato ha fatto per lei? E soprattutto, accetterà di tornare a fare la stilista per Bill? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.