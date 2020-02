Beautiful, anticipazioni 2 febbraio: Hope felice solo con Phoebe

Nuovi intrecci ed imperdibili colpi di scena ci aspettano nel nuovo appuntamento con la soap opera “Beautiful” – la cui messa in onda è prevista per domenica 2 febbraio 2020 – dove a tener banco saranno ancora le vicende legate all’adozione della piccola Phoebe da parte di Steffy, che in realtà è all’oscuro delle vere origini della dolcissima neonata.

Nonostante le perplessità manifestate dal legale di Taylor, l’adozione di Phoebe viene perfezionata, trasferendo quindi la somma pattuita al dottor Buckingham. L’arrivo della neonata nella grande famiglia allargata dei Forrester, se da un lato aveva inizialmente indisposto Brooke e Ridge, dall’altro ha portato una ventata di serenità nella vita di Hope, che riesce a stare serena solo quando tiene la piccola in braccio.

Hope crea un legma speciale con Phoebe

Nel frattempo Flo continua a cercare la verità sul legame che unisce la Fulton al padre. La modella, sempre più vicina a scoprire il mistero che ha avvolto il padre negli ultimi tempi, fa delle richieste specifiche alla complice di Reese; Flo pretende dei chiarimenti dalla complice del dottore sul perché il padre sia andato così velocemente via dagli Stati Uniti, quasi volesse scappare da chissà chi o cosa.

La Fulton però si rifiuta di parlare. Flo sa bene che la situazione è molto delicata, soprattutto per la ragazza, che è ignara di essere nel mirino degli strozzini di Reese, i quali in passato avevano minacciato di uccidere la figlia del medico. La Fulton si è già parecchio compromessa a causa dei loschi piani del padre di Zoe.

Il dolore per la morte di Beth è ancora troppo forte per la giovane Logan che, nonostante l’impegno e la vicinanza di amici e parenti, non riesce proprio a superare. L’unica persona che riesce a placare questo dolore è Phoebe. I legami naturali vanno oltre le convenzioni, infatti Phoebe altro non è che la figlia di Hope e Liam, creduta morta a causa del meschino piano del dottor Buckingham.