Beautiful, anticipazioni 17 febbraio 2020: Hope dice a Brooke che Liam dovrebbe tornare con Steffy

Le anticipazioni della telenovela americana di Beautiful tornano più avvincenti che mai per raccontarci la trama dell’episodio di lunedì 17 febbraio 2020, in onda su Canale 5 dalle 13.30 alle 14.10 circa. Nel corso di questo appuntamento vedremo Hope dire a Brooke che Liam dovrebbe tornare con Steffy, per il bene di Phoebe e Kelly. Intanto Zoe assicurerà a Reese che manterrà il segreto su ciò che ha fatto, mentre Bill convocherà suo figlio Wyatt.

La perdita di sua figlia Beath è ancora una ferita aperta per Hope e nemmeno la vicinanza della piccola Phoebe è riuscita ad alleviare in qualche modo la sua sofferenza. Allo stesso tempo, la giovane è convinta che a Liam non spetti tutto questo dolore e meriti di godere al massimo della vicinanza di sua figlia Kelly, e anche di Phoebe, la bambina adottata da Steffy. Per questo parlando con Brooke, Hope dirà a sua madre, che è giusto che Liam ritorni con Steffy.

Anticipazioni Beautiful: il segreto di Reese è al sicuro

Dopo essersi recata a trovare Steffy ed essersi così accorta di quanto amore riversa sulla piccola Phoebe, Zoe non ha più avuto il coraggio di rivelare alla Forrester che la bambina è in realtà figlia di Hope. Pertanto, la giovane affronta nuovamente suo padre per dire a Reese che non dirà a nessuno dello scambio di culle che lui ha commesso per salvarla dagli usurai.

Per il momento il segreto dell’uomo sembra al sicuro, ma per quanto ancora Zoe riuscirà a farsi complice di una tale ingiustizia? Bill chiede a Wyatt di andare a trovarlo perché ha qualcosa di molto importante da dirgli.

Nel frattempo, il cambiamento nello stile di vita di Bill continua a provocare sconcerto nella sua famiglia. Che lo Spencer stia solo fingendo? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.