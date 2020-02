Beautiful, anticipazioni 15 febbraio 2020: Zoe non trova la forza di dire a Steffy che Phoebe è la figlia di Hope

Le anticipazioni di Beautiful ritornano puntuali, a raccontarci la trama della puntata di sabato 15 febbraio 2020, che sarà trasmessa su Canale 5 al solito orario delle 13.30. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap più longeva delle reti Mediaset vedremo Xander e Zoe recarsi da Steffy con l’intenzione di rivelarle che Phoebe è in realtà la figlia di Hope. Quando Zoe vedrà quanto la bambina è amata, però non ne avrà il coraggio.

Dopo aver appreso la verità, Zoe è sconvolta per quello che ha combinato suo padre: Reese ha tolto la figlia ad Hope e l’ha ingannata facendole credere che fosse morta durante il parto. Come se non bastasse, ha poi venduto la bambina a Steffy, per saldare il debito con l’usuraio.

Anticipazioni Beautiful: tutti si stringono attorno ad Hope

Zoe ha modo di riflettere a lungo sulla faccenda e nonostante sia consapevole dei rischi che corre suo padre, decide che è giunto per lei il momento di rimediare agli sbagli commessi dal genitore. La giovane si fa perciò accompagnare dal fidanzato Xander a casa di Steffy e con la scusa di vedere la bambina, si appresta invece a dirle tutta la verità.

Zoe è sul punto di dire a Steffy che in realtà Phoebe è la figlia di Hope. Quando, però, vede tutto l’amore che la Forrester riserva alla bambina, a sorpresa non ne ha più il coraggio e rinuncia al suo proposito. Riuscirà Hope a conoscere finalmente la verità?

Nel frattempo, tutti cerano di far sentire la loro vicinanza ad Hope. Pure Sally e Wyatt, cosi come le sorelle Logan, cercano un modo per risollevare l’umore della giovane. Questa, però, dopo la tragedia che l’ha colpita appare inconsolabile e non se la sente di ritornare a lavorare. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo, nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.