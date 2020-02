Beautiful, anticipazioni 11 febbraio: Zoe va da Steffy per dirle la verità sullo scambio di culla

Il matrimonio di Katie e Thorne sarà al centro della narrazione del nuovo episodio della soap opera americana “Beautiful“, che andrà in onda martedì 11 febbraio 2020 alle 13,40 circa su Canale 5. Saranno tante le sorprese che lasceranno con il fiato sospeso i telespettatori, non ultima la decisione di Zoe di parlare con Steffy.

Come sappiamo la figlia di Reese ha scoperto tutta la verità sullo scambio di culla avvenuto a Catalina, la notte in cui Beth partorì. Non è stato facile per la modella mettere con le spalle al muro Florence, affinché dicesse tutta la verità sul piano diabolico messo in atto dal padre di Zoe. Ma alla fine la modella è riuscita a far luce sulla delicata quanto sconvolgente questione.

Zoe vuole dire la verità a Steffy

La decisione di Thorne di chiedere il divorzio alla moglie ha turbato Bill, che ora teme che la cosa possa avere delle ripercussioni sulla vita e sulla serenità del figlio Will, che nel fratello di Ridge ha sempre visto una figura paterna e protettiva. Alla fine però Bill ritiene che la relazione tra i due fosse nata solo per portare avanti la guerra contro il miliardario.

Nel frattempo è ora che Steffy venga a conoscenza della verità su Phoebe. Zoe e Xander vanno dunque a Malibù con il preciso intento di raccontare tutto alla sua datrice di lavoro. E’ evidente che Steffy è ignara e non sa del complotto di Buckingham. Steffy è molto meravigliata della visita di Zoe, ancor più quando la ragazza senza perdere tempo inizia a parlare di Hope, Liam e della piccola Beth.

La stilista non capisce dove voglia arrivare Zoe, stenta a capire. Cosa c’entra Zoe con Liam e Hope? Steffy è profondamente confusa e frastornata, ma anche molto addolorata per il ricordo di quanto è successo alla sua sorellastra a Catalina. Cosa farà la orrester quando apprenderà la verità sull’identità della bambina appena adottata? Per saperlo non ci rimane che guardare l’appuntamento dell’11 febbraio di “Beautiful” oppure collegarsi al sito Mediaset Play per rivedere la puntata in streaming.