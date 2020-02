Beautiful, anticipazioni 10 febbraio: Florence esce allo scoperto

Nuovi imperdibili colpi di scena accadranno nella puntata di lunedì 10 febbraio della soap opera americana Beautiful, dove i telespettatori potranno assistere alla richiesta di divorzio di Thorne a Katie, mentre la Fulton si lascerà andare e finalmente racconterà la verità. Beautiful ci aspetta con delle novità assolute a partire dalle 13,40 su Canale 5, subito dopo il Tg5.

Grazie alle anticipazioni sappiamo che Zoe metterà alle strette la complice del padre, che messa con le spalle al muro, dirà quali sono i veri rapporti che la legano a Reese, ma soprattutto la piccola Phoebe. I dubbi della modella sono diventati quindi una realtà. La Fulton dirà dello scambio di culle e non solo.

La verità di Florence

Flo è preoccupata, così decide di informare il dottor Buckingham su quanto sta accadendo a Los Angeles. Ormai i due hanno le ore contate e la verità sarà presto di dominio pubblico. La figlia di Reese è ormai a conoscenza che nei documenti relativi all’adozione della piccola Phoebe c’è il nome di Steffy.

La Fulton obbliga quindi il dottore a parlare con sua figlia e farla desistere dal proseguire ad indagare o interessarsi di questa delicata vicenda. Ma Flo non è stata prudente, perché ad ascoltare tutta la conversazione è proprio Zoe, che ora mette la donna con le spalle al muro, pretendendo da questa la verità sulla vicenda, che ha visto il coinvolgimento anche del padre.

Dopo che la modella minaccia di andare dalle forze dell’ordine, la Fulton esce allo scoperto rivelando: “Tuo padre ha scambiato i neonati”. Nel frattempo Sally e Wyatt cercano in tutti i modi di far ritornare Hope a lavorare. Amici e parenti cercano in tutti i modi di distrarre Hope e di riportare la giovane poco per volta alla vita normale.

Wyatt e Sally giocheranno un ruolo importante in tutto ciò perché coinvolgeranno Hope in un nuovo progetto lavorativo. Distratta da bozzetti e nuove strategie per la linea Hope for the future, la Logan finalmente ritroverà una parte di sé stessa. Nel frattempo i telespettatori potranno assistere anche al tormento di Thorne, che ormai sente di aver perso la sua amata. Bill è tornato nella vita di Katie e del loro bambino, l’uomo che Katie ha sempre voluto e desiderato, da qui nascono le frustrazioni del Forrester che chiederà quindi il divorzio a Katie.