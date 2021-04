Barbara D’Urso ridimensionata da Mediaset: resterà su Canale 5 conducendo solo "Pomeriggio 5"

Il rapporto tra Barbara D’Urso e Mediaset non sembra essere più così idilliaco come gli scorsi anni. Secondo le ultime indiscrezioni la situazione si sarebbe incrinata a causa degli ultimi ascolti molto deludenti di “Domenica Live”, che ormai non riesce più a battere la concorrenza di “Domenica In” di Mara Venier, e di “Live – Non è la D’Urso” cancellato addirittura un paio di settimane prima del dovuto.

Negli ultimi giorni il sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, ha rivelato che la D’Urso potrebbe passare in Rai insieme a Mauro Crippa, direttore della testata giornalistica Videonews. L’ipotesi, salvo clamorosi colpi di scena, sembra essere tramontata sul nascere, e quindi con molta probabilità la D’Urso resta per almeno un’altra stagione a Mediaset.

Le ultime voci su Barbara D’Urso

L’obbiettivo di Pier Silvio Berlusconi e del padre sembra quello di allontanarsi sempre di più dalla tv trash fatta dalla D’Urso in questi anni. Nonostante questo però la D’Urso dovrebbe continuare ancora la sua avventura in Mediaset, anche se con un ruolo minore.

Secondo le ultime voci rilanciate da Il Fatto Quotidiano la D’Urso dovrebbe rimanere per almeno un’altra stagione in Mediaset, anche se le verranno tolti alcuni programmi: “Mediaset, secondo diverse fonti ritenute attendibili, ha la volontà di ridimensionare il ruolo di Barbara D’Urso a cui ha chiuso Live in prima serata per bassi ascolti. Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo”.

Contando quindi la totale cancellazione del “Live – Non è la D’Urso”, a oggi resta il posto vacante per “Domenica Live”. La favorita per prendere il posto di Barbara D’Urso sembra essere Elisa Isoardi, attualmente una delle concorrenti de “L’isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi su Canale 5.