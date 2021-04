Elisa Isoardi potrebbe condurre "Domenica Live" o "Mattino Cinque weekend"

Una delle concorrenti più importanti di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, è sicuramente quello di Elisa Isoardi.

L’ex fidanzata di Matteo Salvini, nonostante sia stata fatta fuori da “La prova del cuoco”, gode ancora di una discreta popolarità. La Isoardi infatti viene da una buonissima esperienza a “Ballando con le stelle” e, nonostante le difficoltà causate dal Covid-19, si è classificata in quarta posizione in coppia con Raimondo Todaro.

Per questo motivo si mormora da fonti attendibili che dietro alla partecipazione di Elisa Isoardi a “L’isola dei famosi” ci sarebbe l’idea di farla condurre una trasmissione su Canale 5. Secondo il sito di Davide Maggio: “Per lei ci sarebbe sul piatto un ambizioso slot di Canale 5. Niente di definito e definitivo, sia chiaro, ma per la prossima stagione l’ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio”.

Le ultime indiscrezioni sul futuro di Elisa Isoardi

Il sito de “Il Fatto Quotidiano” conferma le parole di Davide Maggio aggiungendo però alcuni dettagli più importanti: “Elisa Isoardi, dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, avrà una nuova possibilità sulle reti Mediaset. Da qui diverse ipotesi in campo: Domenica Live (notizia svelata da DavideMaggio.it) o, cosa più probabile, la conduzione di uno spin off di Mattino 5 per il weekend, soluzione che potrebbe agitare gli attuali conduttori del contenitore mattutino”.

Le prime voci sulla messa in onda di “Mattino Cinque weekend” sono uscite ai tempi della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. Alla conduzione, sempre secondo i rumors, dovevano esserci Adriana Volpe (passata intanto a TV8 con ‘Ogni mattina’) e Michele Cucuzza ma il progetto, a causa dei costi elevati, sarebbe stato poi messo da parte da Mediaset.