"Ballando con le Stelle" torna a settembre: svelato il cast

Dopo lo slittamento causato dalla pandemia da Coronavirus, Ballando con le stelle torna a settembre: Milly Carlucci è, infatti, speranzosa che lo show della rete ammiraglia Rai possa tornare in onda entro la metà del mese, anche se la data precisa probabilmente verrà comunicata solo durante la presentazione dei palinsesti autunnali Rai, prevista per i primi di luglio.

La conduttrice spera di poter far tornare il suo programma alla formula originaria – balli sensuali e contatti fisici compresi – anche se la situazione è ancora in evoluzione e non si hanno notizie certe. Grandi novità per quanto riguarda il cast di questa 15esima stagione dello show di prima serata, sembrano ormai essere confermati: gli attori Paolo Conticini e Ninetto Davoli, l’attrice Barbara Bouchet, la conduttrice Elisa Isoardi, gli attori Gilles Rocca e Tullio Solenghi, il pugile Daniele Scardina, il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca, Vittoria Schisano, Rosalinda Celentano, Lina Sastri e infine il pittore Antonio Catalani.

Un cast variegato e di grande prestigio, quindi, quello messo in piedi dalla padrona di casa Milly Carlucci, la quale vuole riconquistare la prima serata Rai dopo diversi mesi di assenza. Non ci saranno cambiamenti per la giuria del programma, invece, dal momento che sono stati già confermarti Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Ritorneranno anche Roberta Bruzzone e Alberto Matano nel ruolo di commentatori, anche se quest’ultimo si altererà Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Francesco Giorgino. Novità anche per quanto riguarda il Cantante Mascherato: la seconda edizione del programma è ormai confermata, dopo il grande successo ottenuto con la prima stagione.

Milly ha già svelato che potrebbero esserci più puntate rispetto alla versione d’esordio, in cui erano state solo quattro, e quindi potrebbero esserci anche più personaggi. Immancabili le maschere, che cambieranno rispetto all’edizione precedente e saranno più a misura della personalità del vip che si cela al suo interno.