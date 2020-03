"Ballando con le Stelle 15": i primi concorrenti confermati

La quindicesima edizione del talent show di Rai 1 “Ballando con le Stelle“ condotto dalla presentatrice televisiva Milly Carlucci e con la partecipazione di Paolo Belli inizierà ufficialmente il prossimo sabato 28 marzo 2020. Il talent show prevede la partecipazione di un gruppo di personaggi famosi che in coppia con ballerini professionisti devono imparare a ballare.

L’ultima edizione è stata vinta dalla star norvegese Lasse Matberg accompagnato dalla ballerina Sara Di Vaira, al secondo posto si è classificato invece l’attore e conduttore televisivo Ettore Bassi accompagnato dalla ballerina Alessandra Tripoli e nel gradino più basso del podio si è classificata l’attrice Milena Vukotic accompagnata dal ballerino Simone Di Pasquale.

La quindicesima edizione del programma televisivo inizierà nonostante l’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese. La conduttrice Milly Carlucci ha dichiarato che verranno prese tutte le precauzioni possibili e si seguiranno le normative date dal Governo. I concorrenti dovranno infatti rispettare tra loro la distanza di almeno un metro e mezzo e la Sala delle Stelle, luogo in cui le coppie si esibiscono nel corso delle puntate, verrà allargata per far sì che i ballerini non siano troppo vicini.

Il portale di gossip “TvBlog” nel corso delle ultime ore, in attesa di scoprire il cast completo dei partecipanti al programma televisivo, ha rivelato il nome di sei concorrenti che parteciperanno al talent show: l’attrice tedesca Barbara Bouchet, l’attrice Vittoria Schisano, il pugile e fidanzato di Diletta Leotta Daniele Scardina (conosciuto con il nome di King Toretto), l’attrice e figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori Rosalinda Celentano, l’attore cinematografico Gilles Rocca, la conduttrice de “La Prova del Cuoco” ed ex fidanzata di Matteo Salvini Elisa Isoardi e l’artista contemporaneo Antonio Maria Catalani.

Ad aggiungersi a questi nomi secondo alcune indiscrezioni saranno anche quelli dell’attore Paolo Conticini, dell’attrice e cantante Lina Sastri e dell’attore Ninetto Davoli.