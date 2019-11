Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha rifiutato una soubrette: ecco il motivo

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Non è la prima volta che Milly Carlucci rifiuti una concorrente per questi motivi, quindi questa non è una notizia che non meraviglia nemmeno più di tanto i fan di "Ballando con le stelle". Staremo a vedere se nei prossimi giorni uscirà il nome della vip che avrebbe fatto di tutto per far parte della trasmissione