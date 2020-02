Ballando con le stelle, prime indiscrezioni: Francesca Fialdini e Veronica Berti nel cast. Salta Paola Barale

Dopo l’enorme successo ottenuto con “Il cantante mascherato“, in cui si lavora già ad una seconda edizione, Milly Carlucci è pronta a ritornare nuovamente al timone di “Ballando con le stelle” insieme a Paolo Belli. In onda dal 2005, è ormai uno dei talent show di punta su Rai 1.

La quindicesima edizione di “Ballando con le stelle”, escludendo degli imprevisti, dovrebbe andare in onda il 21 marzo. Quindi manca ancora un mese all’inizio del talent, ma nonostante questo è già da qualche tempo che vengono accostati alcuni vip. Quelli più gettonati sono Francesca Fialdini e Veronica Berti, mentre Paola Barale sarebbe saltata a causa di una richiesta per un cachet molto alto.

Le indiscrezioni su Ballando con le stelle

Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, ha svelato due possibili nomi per il talent: “Francesca Fialdini realizzerà il suo sogno di partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci […] Il secondo nome è quello di Veronica Berti, meglio nota come la moglie di Andrea Bocelli. Nel 2013 il celebre tenore è stato ballerino per una notte da Milly”.

Il sito “TPI” dichiara che Paola Barale non partecipa più a “Ballando con le stelle“: “Siamo in grado di confermare che la celebre showgirl non sarà nel cast di Milly Carlucci a causa di una richiesta di cachet troppo alto che la Rai non ha potuto soddisfare. Oggi sappiamo per certo che la trattativa con la showgirl è saltata”.

L’unica certezza ad oggi resta l’addio di Samanta Togni. In una intervista per il settimanale “Gente” diretto da Monica Mosca, ha dichiarato di volere uscire dal ruolo di semplice insegnante, e ritornerebbe nel programma solamente se ci fosse un altro ruolo per lei. Per lei l’unica vittoria è avvenuta nel 2018, con Iago Garcia come partner.