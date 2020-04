Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci parla della sospensione: "Avevamo anche la data di messa in onda"

Milly Carlucci recentemente è stata protagonista di un’intervista, dove ha parlato della storica trasmissione di cui è alla guida con Paolo Belli da quindici anni: si tratta di “Ballando Con Le Stelle”. La presentatrice ha posto l’accento sulla necessaria sospensione dovuta all’emergenza sanitaria che ha costretto al cambio della programmazione.

La Carlucci ha ricordato quel momento, sottolineando che si accingevano agli allenamenti e alla preparazione quando tutto è cambiato: “Avevamo anche la data di messa in onda, il 28 marzo, poi abbiamo capito che non si poteva andare più avanti”. La conduttrice ha sottolineato il dispiacere per quanto successo, in quanto da quindici stagioni consecutive, non si sono mai fermati: “Ci siamo ritrovati come bambini a cui tolgono il dolce che stanno per afferrare, ma sappiamo che tutti si stanno sforzando per una ripresa”.

Le parole della conduttrice che ha parlato dell’attuale momento vissuto dal Paese

Allo stesso tempo la presentatrice ha fatto notare che, in un certo qual modo, il programma prosegue grazie ai social, in particolare alla pagina di Instagram. Lo confermano le dichiarazioni di Milly Carlucci, la quale ha parlato della decisione di dare vita su Instagram a “Io resto a casa show”. Ne ha spiegato le motivazioni: “All’inizio era per non far sentire abbandonati i concorrenti”.

Ha precisato che c’è stata solo una sospesione, nell’attesa che si ritorni alla normalità: “Ci teniamo pronti nell’eventualità di tornare in pista”. Si tratta anche dei motivi per i quali sono nate le lezioni online: “Per un fatto emotivo, volevamo continuare a sentirci una comunità”.

La conduttrice ha parlato dell’attuale momento storico vissuto nel mondo, dovuto al Covid-19 facendo una riflessione interessante. Queste sono state le parole di Milly Carlucci che ha fatto un’analisi lucida: “Questa emergenza ci ha insegnato che spesso glorifichiamo cose e persone che sono solo luminosissime meteore”.