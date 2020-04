Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela: "Troppo presto per dire quando andrà in onda"

Una delle trasmissioni più attese del 2020 era sicuramente ‘Ballando con le Stelle‘. La conduttrice del talent, Milly Carlucci, desiderava poter allietare i telespettatori con il suo show che da tantissimi anni riscuote un grande successo di pubblico. La Carlucci, in un’intervista rilasciata a Blogo, ha così commentato il momento difficile: “Non era possibile fare il programma in quelle condizioni, anche se avevamo pensato per esempio di far ballare le nostre coppie in stile ‘gemelle Kessler’, cioè separati fra loro”.

Le parole di Milly, però, hanno dato un quadro più nitido della probabile messa in onda della trasmissione su Rai 1: “Se mi chiedi quando andremo in onda non so proprio risponderti. Appena l’azienda ci darà l’ok noi non ci faremo trovare impreparati, di certo occorrerà capire come si evolverà l’emergenza sanitaria nelle prossime settimane e poi da quello si potrà decidere quando partire”.

Quello che c’è da evidenziare è che comunque i ballerini professionisti e la conduttrice sono pronti e non solo. Infatti, a pochi giorni dalla chiusura generale delle trasmissioni televisive, era stato annunciato il cast dell’edizione 2020. All’interno dello stesso, tra i tanti vip, ci dovrebbero essere: Daniele Scardina, Veronica Pivetti, Elisa Isoardi, Francesca Fialdini, Arisa, Francesca Piccinini, Can Yaman, Me contro Te.

Il commento sulla De Filippi

Milly Carlucci, nell’intervista rilasciata a Blogo, non ha parlato solo del ritorno di ‘Ballando con le Stelle’ subito dopo l’emergenza sanitaria ma ha voluto parlare anche di Maria De Filippi e del ‘Serale di Amici’ che si è concluso qualche giorno fa. La conduttrice, infatti, ha apprezzato tanto la modalità di esibizioni proposta dalla De Filippi e ciò è stato anche riscontrabile dal grande successo di pubblico al seguito.

Ovviamente, in una trasmissione come quella della Carlucci, sarebbe stato molto complicato far ballare delle coppie separate in diversi tipi di generi che richiedono, invece, la complicità esplicita del partner.