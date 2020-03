Maria De Filippi, la rivalità con Milly Carlucci: "Non ne posso più"

Maria De Filippi è stata protagonista di un’intervista, dove ha posto l’accento sulla storica rivalità con la conduttrice di Rai 1, Milly Carlucci. Nel corso della conferenza stampa la presentatrice piemontese si è concentrata intorno allo scontro tra due programmi di Mediaset e Rai, come “Amici” e Ballando con le stelle”.

Nei mesi scorsi si era arrivati a parlare di una lite tra Maria De Filippi e Milly Carlucci, secondo la quale sarebbe stata mandata dalla Carlucci una lettera nella quale sottolineava l’evidente somiglianza di “Amici Celebrities”. Maria De Filippi ha avuto modo di dare il proprio parere sulla diffida, ma ha dimostrato di non sapere molto più dei giornalisti.

Le parole di Maria De Filippi che ha risposto ai giornalisti

Queste le parole di Maria De Filippi che ha affermato: “Ho letto quello che avete letto voi, quello che ha pubblicato Dagospia”. Riguardo alla rivale Milly Carlucci, la moglie di Maurizio Costanzo ha espresso queste parole: “Lei lo sa meglio di tutti noi se è una diffida, visto che si è rivolta agli avvocati”.

Inoltre i giornalisti hanno chiesto alla De Filippi se abbia ricevuto un reale invito da parte di Milly Carlucci, per prendere parte a Ballando con le stelle. Queste sono state le dichiarazioni della conduttrice di “Uomini e donne”: “Io non avevo ricevuto alcun invito, lei lo diceva sui giornali, io lo leggevo”.

La De Filippi si è detta stanca riguardo a questo argomento e ha parlato di altre tematiche. La consorte di Maurizio Costanzo si è concentrata intorno al suo rapporto con la tecnologia: “Non ho mai avuto l’ossessione dei social”. Maria De Filippi, parlando degli ascolti, ha spiegato di non essere mai stata ossessionata dando la giusta importanza, in quanto l’obiettivo è un altro: “Noi cerchiamo di fare programmi ben fatti, punto, non ho mai segnalato i picchi”.