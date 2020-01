Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca duramente Milly Carlucci: "Facciamo uno strip per vincere"

La quarta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini non parte nel migliore dei modi. Infatti la prima puntata del reality show, andato in onda l’8 gennaio 2020, registra solamente 3.400.000 milioni di telespettatori contro i 4 milioni e mezzo del film “Heidi” su Rai 1.

Ma questa sera la sfida per il direttore del settimanale “Chi” diventa ancora più tosta. Su Rai 1 verrà trasmesso una delle quattro puntate del “Il cantante mascherato“, nuovo talent show musicale condotto da Milly Carlucci. Il programma è l’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca di “The Masked Singer”.

Antonella Elia vuole vincere contro Milly Carlucci

La sfida però non viene sentita solamente da Alfonso Signorini e da Mediaset. Nella Casa, in particolar modo l’ex valletta di Raimondo Vianello, Antonella Elia, sembra voler far di tutto per vincere con gli ascolti contro Milly Carlucci e durante una chiacchierata con i suoi compagni di viaggio attacca duramente la conduttrice di “Ballando con le stelle”.

Ad iniziare la conversazione ci pensa Clizia Incorvaia, ex fidanzata di Francesco Sarcina: “Dobbiamo fare qualcosa per la Carlucci. Quindi domani ragazzi posso dire una cosa… facciamo qualcosa di eclatante”. Arriva immediatamente la risposta di Antonella Elia, dove fa anche un dito medio nei confronti della conduttrice di Rai 1: “Ah la Carlucci, che palle ’ste trasmissioni che fa (…) Spogliamoci nude. Vogliamo vedere se guardano te o questi che cantano, guardano noi nude, uno strip per fotte**e l’ascolto. Non sarebbe mica male l’idea”.

Come riporta il sito “Davide Maggio”, Clizia spiega immediatamente il suo piano a Michele Cucuzza, rivelando di voler proporre agli autori uno spettacolo di burlesque per alzare in tutti i modi gli ascolti del “GF Vip”. Molto probabilmente la richiesta non sarà accettata, ma la battaglia sugli ascolti tra la Rai e Mediaset sembra essere solamente agli inizi.