Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini conferma la sua presenza: "Ho rifiutato il Grande Fratello Vip"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - In molti si stanno meravigliando per la presenza di Alessandra Mussolini nel cast di "Ballando con le stelle", ma ormai l'ex europarlamentare si è dedicata al piccolo schermo già da svariati anni. Non è ormai una novità, e quindi se lei è felice a diventare un personaggio televisivo, ha fatto bene ad accettare questa proposta.