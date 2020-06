Alessandra Mussolini al GF Vip o a "Ballando con le stelle": l’indiscrezione

Dopo i numerosi slittamenti, finalmente si ha una data ufficiale per “Ballando con le stelle“. Il talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli, dovrebbe iniziare, come svelato dal sito “Tv Blog”, nella giornata del 12 settembre. La giuria, insieme ai concorrenti, sono stati confermati, anche se nel cast potrebbe esserci un nuovo nome.

Nello stesso periodo, salvo clamorosi colpi di scena, inizierà anche il “Grande Fratello Vip“. Il reality show di Canale 5 vedrà al timone Alfonso Signorini e Pupo ed esordirà sul piccolo schermo nel mese di settembre. Al momento nel cast, come riportato sempre da “Tv Blog”, dovrebbero far parte Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento.

La sfida tra il “Grande Fratello Vip” e “Ballando con le stelle”, nonostante manchino ancora circa tre mesi alla messa in onda, hanno iniziato già una prima sfida. Infatti, secondo le indiscrezioni, entrambi i format vorrebbero nel loro cast Alessandra Mussolini, ex europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo e in precedenza è stata più volte membro del Parlamento italiano per vari partiti di destra e centrodestra.

A riportare la notizia è “Blogo“: “Pare ora, con la notizia della messa in onda di Ballando con le stelle per il prossimo autunno, che la trattativa fra la Rai e la Mussolini si sia riattivata, sul cui esito però tutto è possibile. Pare che l’ex parlamentare sia stata contattata anche dalla produzione del Grande Fratello Vip per entrare nel cast della prossima edizione del reality di Canale 5″.

Di certo il nome di Alessandra Mussolini potrebbe essere molto importante per entrambe le trasmissioni, poiché l’ex europarlamentare, in un modo o nell’altro, riesce sempre a far parlare di sé. Staremo a vedere se la Mussolini vorrà mettere in “stand-by” la sua carriera politica per dedicarsi di più al mondo dello spettacolo.