"Avanti un altro", Paolo Bonolis attacca duramente una concorrente: "Lei non sa niente. E’ una vergogna"

In “Avanti un altro“, il preserale in onda su canale 5 e condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, spesso ne succedono di tutti i colori, con i due conduttori che, amati e apprezzati dal pubblico anche e soprattutto per la loro spontaneità e la loro ironia, sono i veri mattatori della trasmissione, rendendosi spesso protagonisti di siparietti divertenti.

Ciò che invece questa volta è andato in onda, più che essere divertente è alquanto imbarazzante. Il caso ha visto come protagonista una concorrente napoletana che ha commesso una clamorosa figuraccia. Al tavolo da gioco si è seduta una tal Marianna Iovine, partenopea, cantante neo melodica, che ha intonato “Tu si na cosa grande” e la sua breve esibizione sembra aver colpito molto i presenti.

Una volta giunto il momento di leggere le domande, Bonolis le ha comunicato che si tratta di domande inerenti Napoli, la sua città. Il sentore era che tutto potesse andare per il verso giusto, ma non è stato affatto così e difatti la concorrente ha commesso solo errori su tutte e quattro le domande che le sono state poste, mostrandosi gravemente impreparata.

L’errore più clamoroso l’ha commesso sulla domanda inerente San Gennaro. Il quesito prevedeva il dover indicare quando si festeggia San Gennaro, se il 19 settembre o il 29 settembre e la risposta della concorrente è stata errata, spostando di dieci giorni la festa del Santo patrono di Napoli. Il fragoroso errore ha mandato Bonolis su tutte le furie che ha sbottato contro la concorrente: “Ma non è possibile! Lei non sa niente! E non sa dove si trova, non sa di cos’era capitale, non festeggia San Gennaro. È una vergogna!“.

La signora Iovine ha provato a giustificarsi dopo l’errore clamoroso, asserendo di essere una napoletana atipica e tra le risa generali ha lasciato lo studio, accompagnata dal valletto e non curante della figuraccia appena commessa. Lo show è poi proseguito, con Bonolis che ha completamente voltato pagina.