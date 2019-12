Sonia Bruganelli racconta la sua intimità con Paolo Bonolis

Una della donne più discusse e spesse volte criticate, pur non facente direttamente parte del mondo dello spettacolo; si parla della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. A più riprese infatti Sonia venne al tempo attaccata dagli haters a causa del suo modo di vivere al di sopra della righe, spesso sfarzoso e oltremodo lussuoso.

Tutti conoscono Paolo Bonolis ed indirettamente si conosce lady Bonolis; in tanti amano il personaggio televisivo che da tanti anni conduce show di grandissimo successo, come “Ciao Darwin” e “Avanti un altro“, e di recente Paolo pare sia anche diventato anche un ottimo scrittore, il suo ultimo libro titola “Perché parlavo da solo“.

Sonia ha di recente rilasciato un’intervista al noto settimanale di Alfonso Signorini, dove parla del suo rapporto con il marito e svela se c’è ancora la fiamma ardente dell’amore che all’epoca aveva divampato tra i due. Infatti in risposta a tale domanda, la Bruganelli dichiara: “È normale che l’amore prenda un’altra piega, sarebbe da folli pensare che tutto resti immutato nel tempo. La differenza la fa l’intelligenza e la complicità tra i due. Poi, ogni coppia ha il suo segreto. Il nostro? Ci ignoriamo serenamente“.

Infatti Sonia afferma inoltre che ciò che realmente resta in una coppia sono le passioni coltivate insieme, la sintonia e la complicità; tutti sentimenti che ad oggi condivide con suo marito Paolo. Uno dei sentimenti più forti che i due condividono, inoltre, è certamente l’amore per i figli.

Durante l’intervista non mancano delle scherzose allusioni alla loro intimità, tanto che Sonia afferma: “Non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni, anche perché, detto tra noi, Paolo rischierebbe di fare una brutta fine“. In ultimo la Bruganelli aggiunge che ad oggi c’è ancora una lato del carattere che davvero non digerisce del marito, ovverosia il suo cinismo estremo, che lo porta, certe volte, ad assumere atteggiamenti antipatici.