Domenica In, Paolo Bonolis emoziona con l’ultima promessa fatta al padre

Paolo Bonolis è stato ospite dell’ultima puntata del talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier “Domenica In” andata in onda il 1° dicembre del 2019, dove ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita privata, come quello riguardante l’ultimo desiderio del padre, che però Paolo non è riuscito ad esaudire.

Dopo aver parlato della sua infanzia, del rapporto particolare con i nonni, il conduttore di “Avanti un altro” è tornato a parlare dei suoi figli, ma anche dei suoi amatissimi genitori. Il padre di Bonolis è stata una figura molto importante della sua vita, ed è proprio da lui che ha preso quel particolare cinismo con cui guardare e leggere i fatti della vita.

L’ultima promessa fatta al padre

Quel bonario e sottile cinismo è diventato poi la cifra stilistica che ha contraddistinto anche la conduzione del celebre presentatore in quota Mediaset. Mara Venier, parlando del rapporto di Bonolis con la religione – il presentatore si è definito agnostico – ha sollecitato il racconto di un avvenimento molto particolare riguardante il papà di Paolo.

Il papà di Bonolis è morto 17 anni fa, poco prima della nascita di Silvia, la primogenita del secondo matrimonio di Bonolis. Chissà, forse, l’amato genitore di Paolo sapeva dentro di sé di non farcela a vedere la nascita della nipotina, quindi disse a Paolo: “Quando nascerà la bambina se io non posso porta a Sonia un mazzo di rose bianche“.

Poco tempo dopo la morte del padre di Paolo, è nata Silvia. Una nascita che però è stata accompagnata da alcune problematiche di salute, tali per cui Bonolis scordò della promessa fatta al padre prima della sua morte. Il conduttore ha raccontato che nel successivo mese di maggio, avvenne qualcosa di inspiegabile.

“A maggio, sul nostro terrazzo avevamo delle rose rosse ma sono fiorite tutte bianche e per il giardiniere fu un cosa impossibile” – ha rivelato Bonolis, per poi aggiungere – “La volta successiva rifiorirono tutte rosse“.