Antonella Elia senza freni: "Briatore è brutto", la reazione della Gregoraci

Nonostante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4 nelle vesti di concorrente abbia suscitato parecchie perplessità, in primis per i numerosi scontri (anche fisici) avuti con la collega Fernanda Lessa, Antonella Elia si sta rivelando invece assolutamente perfetta nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 5. La sua presenza è continua e attenta, al punto da eclissare totalmente Pupo.

Sempre più spesso la Elia lancia frecciatine velenosissime ad indirizzo di Elisabetta Gregoraci, che chiaramente non sopporta e che nell’ultima puntata ha definito addirittura “una gatta in calore“. Una delle frasi più eclatanti però, che ha scioccato tutti, Antonella l’ha detta a proposito del ricchissimo e famoso ex marito della showgirl calabrese, Flavio Briatore.

Tutto è nato dal fatto che Elisabetta ha fatto sapere di aver sognato l’imprenditore e così Alfonso Signorini l’ha un po’ presa in giro. Prima ha chiesto a Pierpaolo Pretelli se sapesse fare l’imitazione di Briatore, poi ha affermato che fare un sogno così non è male, visto che notoriamente si tratta di un bell’uomo. Ed è stato a questo punto che la Elia ha storto il naso e se n’è uscita con una delle sue.

“Ma no, Briatore è brutto!”, ha detto in maniera molto schietta. Ma mentre Signorini non ha sentito (o ha fatto finta di non sentire), Elisabetta Gregoraci ha sentito benissimo e ha avuto una reazione abbastanza rabbiosa. Non ha detto nulla, ma ha fatto un’espressione di disgusto e poi ha chinato il volto, che si era decisamente rabbuiato.

Certamente la cosa verrà riferita a Briatore, che non la prenderà benissimo. Nonostante sia notoriamente ironico e cordiale, infatti, l’imprenditore tiene molto al suo aspetto fisico, che soprattutto negli ultimi anni, complice l’età che avanza, cura in maniera quasi maniacale con dieta e massaggi. E chissà se deciderà di rispondere per le rime all’impunita opinionista di questo GF Vip.