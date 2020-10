GF Vip, Antonella Elia attacca Elisabetta Gregoraci: "Sei una gatta in calore!"

In queste settimane Antonella Elia, l’opinionista di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip insieme a Pupo, non ha mai nascosto di credere ben poco agli atteggiamenti di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Già durante l’ex valletta di Raimondo Vianello ha accusato la Gregoraci di usare il ragazzo come un suo grazioso domestico.

Ma a quanto pare anche la Gregoraci sembra avere numerosi dubbi sul suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, dal momento che nella casa, rispondendo alle domande degli altri inquilini, smentisce di avere una relazione con lui. Infatti ha sempre dichiarato di vedere l’ex protagonista di “Uomini e Donne” solamente come un buon amico, poiché non sarebbe mai scoccato il fatidico colpo di fulmine.

Il nuovo attacco di Antonella Elia

Durante la diretta del 30 ottobre, molti inquili hanno mostrato nuovamente dei dubbi su Elisabetta Gregoraci. Per esempio secondo Stefania Orlando, Pretelli sarebbe davvero molto preso da lei, mentre lei userebbe questi sentimenti solamente per cullarsi nella sua comfort zone.

Ovviamente la Gregoraci, come riporta “Gossip e Tv“, prende immediatamente le distanze da queste accuse: “È tristissimo quello che ha detto, non ho bisogno di fare strategia. A te ti rode […] Ti stai arrampicando sugli specchi”. Quindi la Gregoraci dichiara per l’ennesima volta di non avere nessuna relazione con Pierpaolo Pretelli, ma la Elia qui inizia a scagliarsi contro di lei: “Ti ho vista strusciarti contro quel pover uomo, tipo una gatta in calore. È troppo? Una gatta innamorata, scusa mi sono confusa. Tu sporgevi la parte inferiore del tuo corpo e lui appoggiava l’altra parte”.

Signorini, che sta cercando da ogni puntata di capire se c’è qualcosa o meno tra i due, ha chiesto nuovamente alla Gregoraci se ci sono i presupposti per far nascere una bella storia d’amore. All’ennesimo tentennamento da parte sua però arriva un suo attacco, invitandola a essere più chiara in futuro.