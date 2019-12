Anticipazioni U&D trono over, 2 dicembre: Juan Luis rivelerà perchè non la bacia Gemma Galgani

La puntata che verrà trasmessa alle ore 15 del 2 dicembre, come ben sappiamo è stata registrata lo scorso sabato. Per i più appassionati le anticipazioni riguardanti il trono over di Uomini e Donne ci arrivano come ogni settimana dal sito ‘IlVicoloDelleNews‘. La puntata che verrà trasmessa oggi sarà incentrata principalmente sulla nuova coppia più chiacchierata del salotto di Maria De Filippi.

La storia d’ amore che vede impegnata Gemma Galgani con Juan Luis Ciano ovviamente sarà la protagonista della puntata, l’affascinante Venezuelano, che sembrerebbe aver cancellato ogni minimo di ricordo della vecchia fiamma di Gemma dalla sua testa (Giorgio Manetti), si è lasciato andare durante un’esterna con la sua amata. I due amanti si sarebbero incontrati e trovati veramente bene.

Nel corso dell’ esterna, i due si sono lasciati andare durante la visione di un film molto romantico, sembrerebbe che non siano mancate nemmeno le lacrime. Come due giovani amanti, i due si sarebbero scambiati anche diversi baci a stampo, senza però lasciarsi completamente in un bacio dato con passione.

A questo punto allora, Juan Luis Ciano, ha preferito chiarire il suo punto di vista a tutta la trasmissione. La motivazione per cui ancora non si sarebbe baciato in maniera passionale con la Galgani sarebbe da ricondurre all’attrazione mentale che prova. Il cavaliere è dell’idea che per quel genere di baci stia aspettando dalla loro relazione una sicurezza maggiore e quel feeling mentale di complicità. Il Venezuelano crede che quel bacio per lui rappresenterebbe sicuramente un futuro in compagnia di Gemma.

Successivamente Maria avviserà la Galgani di un video che l’ attende. Nel video vedremo Juan ricevere una foto nei suoi camerini, la mittente della foto ovviamente è Tina Cipollari. Nello scatto i due si presentano sorridenti mentre ballano in studio. Ciano in un secondo momento avrebbe rivelato di aver ricevuto anche tre mazzi di fiori da un’ammiratrice anonima, e che in uno di quelli era presente un bigliettino che recitava le seguenti parole: “Quando siamo in studio io e te, le luci diventano stelle”.

Non ci rimane che sintonizzarci su Canale 5 questo pomeriggio per scoprire quale sarà la reazione di Gemma, sicuramente non sarà affatto felice, anche perché a rincarare la dose ci penserà Simonetta che si farà avanti per un ballo con il più chiacchierato del trono over.