Uomini e Donne over, anticipazioni: Riccardo chiede a Ida di sposarlo, Gemma e Juan Luis piangono insieme

Le nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” sono state registrate nel pomeriggio di sabato 30 novembre e, grazie al sito ilvicolodellenews.it, ci arrivano le nuove anticipazioni. Colpi di scena a non finire, soprattutto per la coppia formata da Ida e Riccardo che, al contrario delle aspettative, hanno cambiato completamente direzione.

Li avevamo lasciati con un addio, poi però lui la chiama domenica per chiederle perdono e dichiararle tutto il suo amore, confessandole nuovamente che lei è la donna della sua vita. La raggiunge martedì a Brescia e si ferma per due giorni. Maria fa entrare Ida, lei afferma di voler finire la storia non provando più quel sentimento forte che sentiva all’inizio per Riccardo.

La De Filippi è in forte imbarazzo per come si sta mettendo la situazione e per quello che sa dovrà succedere da lì a poco. Entra Riccardo che mostra subito una forte delusione per le parole di Ida, tanto che non riesce quasi a parlare. Non si capacita del fatto che Ida ora parla in questo modo, mentre in settimana si sono avvicinati molto anche fisicamente. Maria lo invita a fare quello che aveva in mente di fare, senza considerare la situazione: lui acconsente dicendo che vuole giocarsela fino in fondo perché è davvero innamorato di lei. Le chiede perdono nuovamente davanti a tutti e tira fuori un anello e le chiede di sposarlo.

Uomini e Donne, trono over: Riccardo chiede la mano di Ida e Armando bacia una dama

Lei rimane senza fiato, non risponde nulla. Maria li fa ballare sulle note di “E poi ti penti” di Alberto Urso. Ad un certo punto lui la prende in braccio e la porta dietro alle quinte, la telecamera li segue e li riprende mentre si abbracciano, finché la De Filippi decide di staccare il collegamento. Il pubblico è dalla parte di Riccardo, come Gianni.

La puntata comunque inizia con Gemma e la sua conoscenza con Juan Luis che va sempre meglio. I due si ritrovano in casona a guardare un film e a farsi confidenze molto personali. Il film parla di un colpo di fulmine e entrambi hanno molti punti in comune con quella storia, tanto che raccontandosi arrivano a commuoversi e a piangere insieme. Niente baci passionali, però, solo a stampo. In studio lui spiega che il bacio di passione arriverà quando ci sarà sia attrazione fisica che mentale.

Entrano poi in studio anche Sossio e Ursula per presentare la loro piccola Bianca. Ricevono un orsacchiotto in regalo dalla redazione e loro rivelano di essere molto felici, in armonia, sia tra loro che con i figli che hanno avuto dalle loro precedenti relazioni.

Valentina Autiero sta uscendo con Erik – un bel ragazzo, rasato e con gli occhi azzurri – sono stati bene e rivela che questa nuova conoscenza le trasmette serenità. Serenità che non c’è assolutamente tra Samuel e Anna, lei infatti è molto arrabbiata con il cavaliere perché è convinta che lui abbia solo cercato di avere rapporti intimi con lei. Gianni è sempre più convinto che lei abbia un fidanzato fuori dagli studi.

Viene poi mandato in onda un filmato in cui si vede Juan Luis entrare nel suo camerino e trovare un regalo di Tina: una foto di loro due che ballano insieme, come avevamo anticipato in questo articolo. La Cipollari chiede a Juan di ballare di nuovo con lei e lui accetta, provocando la gelosia di Gemma.

Armando è uscito con Veronica e con Roberta. Con quest’ultima c’è stata molta attrazione fisica, ma non sono arrivati a nessun incontro intimo. Dopo essere stato a cena con lei, ha raggiunto Veronica e con lei c’è stato un bacio.