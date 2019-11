U&D Over, Juan Luis saluta i suoi followers su Instagram: un particolare potrebbe far infuriare Gemma Galgani

Juan Luis Ciano, il cavaliere di origine venezuelana ma diventato ora un napoletano doc, ha iniziato il suo percorso nel trono over di “Uomini e Donne” corteggiando Gemma Galgani, la dama più famosa del programma di Maria De Filippi. L’uomo, dai modi sempre garbati e solari, ha iniziato ad avere un buon seguito sui vari social, soprattutto su Instagram dove al momento vanta un esercito di quasi 12.000 followers.

Per questo motivo, quotidianamente, Ciano si tiene in collegamento con loro tramite scatti pubblicati o Instagram Story in cui ringrazia i suoi fan e li porta a spasso con lui per la sua bella Napoli. Giorni fa ha documentato anche l’incontro con il suo parrucchiere di fiducia, salutando Gemma chiamandola “amore“, particolare che ha scatenato l’esultanza dei sostenitori della coppia.

Uomini e Donne, over: ecco il particolare che potrebbe infastidire Gemma Galgani

In queste ore, invece, un altro particolare potrebbe raffreddare gli animi dei sostenitori e scaldare quello di Gemma Galgani. Mentre si stava filmando all’interno di una stanza, presumibilmente della sua abitazione – anche se non è chiaro in quale location si stesse trovando -, alle sue spalle si è intravista la foto incorniciata del ballo che il bel napoletano ha fatto in puntata con l’opinionista Tina Cipollari.

Juan Luis stava spostando la viedocamera del cellulare e alle sue spalle è spuntata l’immagine del fotogramma ripreso dalla puntata in cui lui e Tina hanno ballato insieme, e adagiato davanti alla cornice un bouquet di fiori. Il ballo tra i due aveva provocato in Gemma molti malumori, risolti poi grazie alle parole del cavaliere che avevano tranquillizzato la Galgani.

Ora, questo particolare potrebbe riaccendere discussioni e potrebbe insinuare nuovi dubbi nella bionda torinese, o per lo meno infastidirla non poco. Sappiamo ormai che Gemma ha un carattere molto tosto e combattivo, pronto sempre a cogliere ogni minimo dettaglio e ad arrivare in fondo alle varie questioni in sospeso.

Vedremo se anche questa volta la Galgani vorrà mettere i puntini sulle “i” e se Juan Luis sarà pronto a spiegare il motivo di quella foto, precisiamo comunque che, ad onor del vero, non sappiamo con certezza dove si trovasse Ciano mentre filmava la storia su Instagram.