Amici Speciali, un’importante donazione alla Protezione Civile

Poco più di una settimana fa è andata in onda la quarta e ultima puntata di Amici Speciali, che ha visto trionfare Irama, e ha commosso molto il pubblico con il suo toccante monologo dedicato a George Floyd sulla sua ingiusta fine, davanti all’amico e collega Michele Bravi.

Nel corso di ogni puntata dello spin off del talent show realizzato in collaborazione con Tim a sostegno dell’Italia nella lotta contro la pandemia da Coronavirus, la padrona di casa Maria De Filippi ha aperto un televoto tra i talenti in gara, i cui proventi sono stati destinati alla Protezione Civile.

Negli scorsi giorni la redazione del programma ha deciso di comunicare attraverso i canali a social ufficiali di Amici la somma raggiunta nel corso delle quattro puntate del talent show: 400mila euro è stata la somma ottenuta grazie alla generosità dei telespettatori nel corso della maratona solidale proposta da Canale 5 e da Tim.

Oltre a questa già ingente somma, la redazione ha comunicato che sono stati aggiunti altri 25mila Euro, raccolti durante le ultime due puntate della 19esima edizione della versione tradizione del talent show, che ha visto invece trionfare la cantante Gaia Gozzi.

Amici Speciali ha ottenuto un grande successo e ha appassionato milioni di telespettatori, grazie anche al suo intento di divertire e distrarre il pubblico da casa in un momento molto difficile e doloroso, in cui ospedali e terapie intensive erano al collasso e uscire di casa era ancora un lusso impensabile. Ad ottenere l’approvazione del pubblico è stata anche la scelta presa dalla padrona di casa Maria De Filippi di innescare una sfida benefica tra due squadre composte da dodici talenti, le cui esibizioni hanno permesso di sbloccare tamponi, gel igienizzanti e macchinari per gli ospedali italiani.

Il talent show più longevo della televisione italiana è giunto al termine, ma la macchina produttiva non è ancora andata in vacanza: sono infatti già cominciati i casting della ventesima edizione di Amici, che partirà il prossimo novembre sempre su Canale 5.