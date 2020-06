"Amici Speciali": Irama vince il talent show, da standing ovation il suo monologo per George Floyd

Con la conclusione del famoso talent show a scopo benefico “Amici Speciali” di Maria De Filippi, si è decretato anche il vincitore definitivo di questa edizione, ovvero Irama. Il giovane cantante infatti ha dimostrato ancora una volta di avere la stoffa del campione, portando a casa una nuova vittoria nella scuola di talenti più famosa della Mediaset.

Una seconda soddisfazione per il cantante, già vincitore della 17esima edizione del talent show della De Filippi; proprio da lì infatti il giovane ragazzo, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico, dimostrando le sue doti canore.

Commovente è stato anche il suo discorso dedicato a George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla polizia di Minneaopolis, ed a causa di questa morte ingiusta, attualmente tutta l’America si ritrova a fronteggiare una rivolta civile senza precedenti, avente come motivazione la morte ingiustificata del 46enne. Irama infatti recita una monologo molto toccante, capace di trasmettere tutta la sensibilità del ragazzo verso questa tematica.

Durante la puntata infatti Irama recita: “Perché rubi il respiro a un altro uomo? Non basta respirare per essere uomini. Io non sono come te, io non sono un vigliacco. Io non gli schiaccio la testa sull’asfalto come fosse, come dite, un negro. Mentre lui ha usato il suo ultimo respiro per dire ‘Mamma’. Io non sono un nero come lui, ma respiro come lui e adesso piango come lui, adesso sono come lui“.

Durante il proseguire della finale non sono mancati momenti di divertimento, come la prestazione di ballo di Sabrina Ferilli, imitando un divertentissimo video su “Tik Tok“. Una lunga sfida ha visto fronteggiarsi Irama e Michele Bravi, dove rispettivamente si sono fatti accompagnare da Stash, Gabriele, Andreas e Alberto per il team di Irama, mentre per Michele Bravi si sono esibiti Gaia, Random, Javier e Giordana. Alla fine della puntata si sono infine scoperte le carte, dichiarando il vincitore dell’edizione.