Amici Speciali, l’annuncio di Stash: "Diventerò papà"

Nella puntata finale di “Amici Speciali“, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi, vinto da Irama che ha emozionato tutti grazie a un monologo dedicato a George Floyd, i telespettatori hanno ricevuto una bella notizia anche da Stash, frontman del gruppo dei The Kolors.

Il campano ha infatti dichiarato che diventerà papà nei prossimi mesi, con la notizia che in realtà viene spoilerata da Maria De Filippi. La conduttrice ad inizio puntata regala al giovane cantante un orsacchiotto d’oro da donare al futuro nascituro che avrà con la giornalista televisiva Giulia Belmonte, l’atriana conosciuta soprattutto per essere la protagonista del videoclip “Dove e quando” del gruppo pop Benji e Fede.

L’annuncio di Stash sui social network

Visibilmente emozionato, Stash dichiara negli studi di “Amici Speciali” che la vita, in un momento così strano a causa dell’emergenza Coronavirus, gli ha fatto uno dei regali più belli. Successivamente svela questa notizia sul suo profilo Instagram, dove rilascia un breve comunicato per i suoi fan.

In questo post Stash pubblica il video della ecografia di Giulia Belmonte ed esterna tutte le emozioni per questa bella notizia che ha scombussolato, ovviamente in positivo, la sua vita: “Come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! […] Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu”.

Il nome di Stash, insieme a “Stash fidanzata” e “Amici Speciali” arriva nelle tendenze di Twitter. In tanti infatti fanno gli auguri al giovane artista, che sta compiendo un passo molto importante nella sua vita. Quasi sicuramente nelle prossime settimane il cantante, insieme a Giulia Belmonte, pubblicherà ulteriori notizie e stories sul nascituro.