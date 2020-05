Amici Speciali, polemiche sull’atteggiamento di Giordana: interviene la madre Sophie

La prima puntata di Amici Speciali è stata ricca di colpi scena e momenti da ricordare con la vittoria di Alessio Gaudino e la gara di solidarietà a favore della protezione civile, ma ad aver suscitato l’interesse del pubblico è stato soprattuto lo stano comportamento di Giordana Angi, seconda classificata d Amici18.

La cantautrice romana, infatti, per tutto il corso della trasmissione è apparsa piuttosto spenta, priva di carica e anche triste, a detta di molti utenti del web e dalla serata di venerdì i commenti non accennano a placarsi: molti fan sono apparsi, infatti, sinceramente preoccupati per le condizioni di salute della loro beniamina e si sono chiesti se stesse bene o se le fosse accaduto qualcosa di grave, ma non sono certo mancati anche i commenti dei “leoni da tastiera” che non hanno esitato a scagliarsi contro la cantante definendola scocciata, arrabbiata e infelice di essere su un palco così prestigioso.

Le polemiche in questi ultimi giorni sono state talmente tante che, se Giordana ha scelto di non motivare il suo atteggiamento e rimanere in silezio, d’altro canto, la madre Sophie Capizzi ha voluto spiegare tramite un post pubblicato sul gruppo Facebook dei fan come stanno realmente le cose: “Giordana sta benissimo! Le sue interpretazioni sono state emozionanti, uniche, profonde e fuori norma. Amami adesso spacca! Chiedo positività, grinta e sostegno come sapete fare voi”.

La madre di Giordana, quindi, non ha voluto preoccupare i fan e, anzi, ha assicurato che per Giordana tutto vada per il verso giusto, ma questa spiegazione non ha convinto i fan della trasmissione, che su twitter hanno continuato a formulare ipotesi circa la reale motivazione che abbia fatto apparire Giordana così giu di tono.

Ovviamente sapere cosa è realmente successo appare difficile senza un commento da parte della diretta interessata e quindi ai numerosi ammiratori non resta che mettersi il cuore in pace.