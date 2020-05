Amici Speciali: Alessio Gaudino campione della prima puntata, ma la vera scoperta è Random

Grande successo per la prima puntata di Amici Speciali, che ha visto trionfare Alessio Gaudino, il ballerino di Amici15 arrivato secondo dietro a Gabriele Esposito: ora sono entrambi concorrenti nel nuovo talent show all’insegna della solidarietà targato Mediaset e ancora una volta si sono ritrovati a sfidarsi uno contro l’altro, squadra bianca contro squadra blu.

Ma questa volta il risultato sembra essere diverso, almeno per il momento: Alessio, infatti, ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato il titolo di Campione della prima puntata di Amici Speciali. Accanto a lui non sono stati da meno Irama, Alberto Urso, Gaia Gozzi e i The Kolors, un po’ sottotono invece è apparsa Giordana, ma il tempo per recuperare non manca di certo.

La vera rivelazione di questa nuova versione del talent, però, è senza dubbio Random, 19 anni di Riccione, ha decisamente conquistato non solo la padrona di casa Maria De Filippi, la giuria in studio composta da Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello e la giuria radiofonica, ma anche e soprattutto il pubblico da casa: un vero e propri occhi exploit, se si pensa che il giovane rapper era sconosciuto ai più fino a poche ora fa.

A determinate il suo trionfo sono state senza dubbio, oltre che il suo indiscutibile talento musicale, anche la sua simpatia, umiltà ed autoironia, che lo hanno consacrato come astro nascente del panorama musicale italiano.

Random, al secolo Emanuele, è arrivato sino a Maria De Filippi grazie all’amicizia con Stash, che lo ha conosciuto lo scorso anno durante un evento: da quel momento tra i due si è instaurato un bellissimo rapporto, che ha spinto Stash a consigliare l’amico per il suo nuovo progetto televisivo. Quello di ieri sera è stato per il cantante il battesimo del fuoco, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico di Canale 5, ma sul web Random è già una star e la sua Chiasso è ormai una hit tra i più giovani. Il percorso di Amici Speciali è ancora lungo e Random ha ancora tempo per stupirci ancora di più.