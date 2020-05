Amici Speciali, Veronica Peparini spiega la sua assenza: "Certe volte bisogna sapersi fare da parte"

Ai fan di “Amici di Maria De Filippi“, il talent show di Canale 5, non è passata inosservata l’assenza della ballerina e coreografa Veronica Peparini dagli studi di Mediaset durante la puntata di “Amici Speciali”, andata in onda nella giornata di venerdì.

Veronica Peparini, con un post sul suo profilo Instagram, ha voluto chiarire tutti i motivi dietro a questa decisione. L’insegnante fa capire che si tratta di una scelta totalmente personale, e questo passo indietro viene fatto perché tra i concorrenti è presente Andreas Müller, il suo attuale fidanzato.

Andreas, nella puntata di venerdì, si è esibito su una coreografia sulle note di “Haunted” della cantante Beyoncé, inserita nella soundtrack del film “Cinquanta sfumature di grigio” e poi anche su “Thriller“, uno dei brani più famosi di Michael Jackson.

Le parole di Veronica Peparini

La Peparini ci tiene comunque a sottolineare di non essere del tutto assente, poiché svolge un ruolo dietro alle quinte: “Visto che in tanti mi avete chiesto il perché del mio non essere nel programma voglio dirvi che ci sono ma in un ruolo diverso, perché certe volte bisogna sapersi fare da parte”.

E successivamente ammette di essere molto felice per aver preso questa scelta: “Sarebbe stato strano e non giusto essere presente in studio dal momento in cui Andre partecipa in prima persona a questa nuova edizione, nonostante sarei potuta essere professionale come sempre, ho e abbiamo preferito prendere questa scelta. Riesco però a seguire meglio le coreografie che faccio per aiutare mio fratello quindi ci sono, sto dietro e faccio il mio amato lavoro con passione.. La Coreografa”.

Veronica Peparini e Andreas Müller si sono conosciuti durante la sedicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, dove è riuscito a trionfare grazie al suo talento. Durante varie interviste, la coreografa svela alcuni retroscena sul loro amore, dichiarando che il sentimento è scoccato solamente dopo l’esperienza nel talent show.