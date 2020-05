Amici Speciali, ecco la data d’inizio e le prime notizie sul cast ed i giudici

Maria De Filippi, nei giorni scorsi, ha annunciato lo spin-off del suo talent show chiamato “Amici Speciali – con TIM insieme per l’Italia“, in onda per quattro puntate. L’obiettivo del format è quello di dare una grande mano per combattere il Coronavirus grazie alle frequenti donazioni che verrano fatte alla Protezione Civile.

I dodici concorrenti che hanno detto di sì a Maria De Filippi sono: Gaia Gozzi (cantante e vincitrice di Amici 19), Alessio Gaudino (ballerino), Giordana Angi (cantante), Irama (cantante) Umberto Gaudino (ballerino), Stash (cantante), Michele Bravi (cantante), Andreas Muller (ballerino), Javier Rojas (ballerino), Alberto Urso (cantante), Gabriele Esposito (ballerino) e Random, cantante ed è l’unico a non aver mai fatto parte ad Amici in passato.

La data d’inizio e le prime indiscrezioni

Come svelato da Maria De Filippi in una sua recente intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali, questo spin-off inizia nella giornata del 22 maggio su Canale 5. Quindi, escludendo dei cambiamenti al palinsesto, la trasmissione va in onda per quattro venerdì e nel giro di un mese termina.

La giuria dovrebbe essere formata da 2 uomini e 2 donne, ma fino a questo momento non si sa ancora molto. L’unico nome certo fino a questo momento è Vanessa Incontrada, che in una recente intervista ha confermato la sua partecipazione. Tra i professori dovrebbe esserci Alessandra Celentano, e Giuliano Peparini come direttore artistico, mentre la grande assente di questo spin-off è Veronica Peparini.

La presenza delle radio

Ad “Amici Speciali” hanno un ruolo fondamentale anche le radio. E grazie a questa novità ritorna Anna Pettinelli, che non sarà più insegnante di canto ma rappresentante di Radio Dimensione Suono. Insieme a lei sono presenti Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile di RTL 102.5.

Il sito di Davide Maggio ha voluto evidenziare che non sarà presente nessuna radio. Elisabetta Soldati, braccio destro di Maria De Filippi, risponde immediatamente a questo dubbio: “Precisazione: abbiamo invitato le radio con i ranking più alti tra cui Radio Deejay e Radio 105. Sono loro che hanno declinato l’invito”.