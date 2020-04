"Amici speciali", Vanessa Incontrada nel cast

Dopo l’esperienza nelle vesti di giudice, durante l’ultima edizione del talent show “Amici“, l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada farà parte anche del cast di “Amici Speciali“. Lo spin-off del talent “Amici”, che andrà in onda a maggio e che a causa del Coronavirus è stato slittato (inizialmente la data di partenza era prevista per aprile), vedrà ancora una volta la Incontrada nel ruolo di giudice.

Il nuovo programma, ideato e condotto come sempre da Maria De Filippi, ha subito variazioni a causa del Covid-19 e solo di recente è andato in onda su canale 5 uno spot nel quale viene annunciato ufficialmente l’inizio del programma, anche se a data da destinarsi. I nomi di coloro i quali faranno parte del cast, ovvero quelli di ex partecipanti di “Amici”, sono stati rivelati e adesso si è aggiunto anche quello della Incontrada.

A dare la notizia è stata la stessa attrice, la quale attraverso una diretta Instagram con il cantante Nek, ha raccontato come sta trascorrendo questi giorni in quarantena e a proposito dei progetti lavorativi futuri, la Incontrada ha confermato la sua presenza per “Amici Speciali”. Le sue parole sono state chiare: “Nel mio settore è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate“.

Non ci sono più dubbi insomma e per tutti i fan che si domandavano se Vanessa ci fosse nel nuovo programma, la risposta è affermativa. Dunque l’attrice spagnola non solo ha confermato la sua presenza, ma ha anche anticipato che la messa in onda della trasmissione è prevista per maggio. D’altronde durante l’ultima edizione di “Amici”, la Incontrada ha sfoderato competenza, nervi saldi ed educazione, nonostante le numerose critiche piovutele addosso da parte di alcuni insegnati e alcuni concorrenti del talent e proprio ciò le è valso il consenso da parte del pubblico.

Durante la diretta con Nek, Vanessa ha poi parlato del difficile momento che tutti stiamo vivendo e ha confessato come anche il suo negozio a Follonica sia attualmente chiuso. Non sono poi mancate le battute simpatiche, come il fatto di non poter ricorrere a parrucchieri ed estetiste, tanto che Nek le ha fatto un bellissimo complimento: “Se così non sei preparata pensa a quando lo sei!“.