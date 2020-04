"Amici Speciali", il cast della nuova versione del talent di Maria De Filippi

Maria De Filippi è pronta a ritornare in televisione, su Canale 5, con una nuova edizione di “Amici Speciali – Con TIM“. Si tratta del suo secondo spin-off, dopo “Amici Celebrities“, in cui alcuni personaggi famosi provenienti dal mondo dello spettacolo si mettono in gioco sfidandosi nelle prove di ballo e nel canto.

Inizialmente, come svelato dalla stessa Maria De Filippi in un’intervista radiofonica a RTL 102.5, sulle reti Mediaset doveva debuttare “Amici All Star“. Tuttavia, a causa della pandemia che ha bloccato i progetti degli autori, questa idea viene rimandata a data da destinarsi per far posto a questo nuovo format.

Le novità di “Amici Speciali”

Le uniche informazioni su questa edizione provengono dallo spot trasmesso in queste ore. Sulle note di una canzone di Claudio Baglioni (“Strada facendo”) viene detto: “Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può, noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto: Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia. In onda prossimamente”.

A quanto pare questa nuova edizione di “Amici” si porrà come obbiettivo primario quello di aiutare le persone a combattere il Coronavirus con dei progetti davvero concreti. Ad oggi però si conosce ben poco sulle loro nuove idee e anche la data d’inizio è avvolta nel mistero.

Per quanto riguarda il cast, invece, il sito “BubinoBlog” ipotizza i nomi dei vip che hanno detto “sì” alla proposta di Maria De Filippi: Gaia Gozzi, Alberto Urso, Irama, Michele Bravi, Andreas Müller, The Kolors, Javier Rojas, Gabriele Esposito, Giordana Angi, Random (l’unico a non aver mai fatto parte del cast di “Amici”), Umberto Gaudino e Alessio Guadino. I nomi dei coach non sono stati ancora svelati, ma probabilmente alcuni nomi, come per esempio quello di Rudy Zerbi, vengono presi dalla diciottesima edizione di “Amici”.