Amici Serale, Al Bano e Romina Power rivelano alcuni aneddoti: "Appartati e beccati dai Carabinieri"

Al Bano e Romina Power sono stati tra i protagonisti dell’ultima puntata del talent show serale Amici, non rinunciando quindi alla loro ospitata, nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. La padrona di casa del celebre programma in quota Mediaset, Maria De Filippi, ha voluto coinvolgere i due artisti nel corso del quarto appuntamento in una modalità diversa, del tutto nuova e originale, anche in considerazione della sospensione di Amici Prof.

Se da un lato Al Bano e Romina si sono prestati a fare un gioco goliardico, importato dagli Stati Uniti, dall’altro anche Rudy Zerbi è diventato protagonista di questa pagina divertente della serata, diventando un segnapunti umano, per poi prendersi addosso una serie di palloncini pieni d’acqua.

Al Bano e Romina rivelano alcuni inediti del loro passato

La regola del gioco infatti prevedeva che i due artisti rispondessero a delle domande l’uno sull’altro; ad ogni errore poi sarebbe stato lanciato un palloncino pieno d’acqua contro Zerbi. Sono tanti gli inediti che si sono scoperti grazie alle domande poste ad Al Bano e Romina Power. Tra le curiosità inedite ad esempio il primo regalo che il Leone di Cellino San Marco ha fatto alla sua ex moglie, ovvero un anello di fidanzamento a Capri.

Ma la cosa divertente è stata che Romina pensava invece fossero state le tredici rose rosse. Rudy Zerbi, si sa, non risparmia nessuno e mentre i due artisti non si mettevano d’accordo sui gusti dell’altro, il giudice di Amici ha tuonato sarcastico: “Scusate, ma io devo assistere a questa lite matrimoniale?“.

A destare stupore ed un certo imbarazzo è stato anche il fatto che i due cantanti hanno sbagliato molte domande, dando quindi risposte diverse; una cosa che ha suscitato l’ironia di Zerbi: “Scusate ma voi due siete sicuri che vi conoscete, che vi siete frequentati? Perché non sapete niente l’uno dell’altro!”.

Il vero momento cult della serata è stato però quando Maria ha chiesto ad Al Bano e Romina Power cosa avevano detto ai carabinieri che li avevano fermati nella periferia di Roma, mentre si erano appartati; a questa domanda ha risposto Romina, che ha detto: “Che stavamo provando la scena che dovevamo fare“.