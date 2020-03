Amici 19, arrivano le parole di Veronica Peparini: "Devono capire che è un programma tosto"

Sono arrivate le dichiarazioni dell’insegnante di ballo Veronica Peparini che, dopo giorni di silenzio, ha deciso di intervenire in merito allo scontro tra due concorrenti di “Amici 19”, come Javier e Valentin, protagonisti di una lite piuttosto accesa. Dopo due giorni, la compagna del ballerino Andreas Muller ha voluto dare il proprio punto di vista riguardo a questa vicenda e lo ha fatto, tramite un post pubblicato sui social.

Nelle sue parole, la sorella di Giuliano Peparini ha fatto intendere quante difficoltà ci siano all’interno del percorso in un talent show come Amici. Al tempo stesso ha giudicato inconcepibili i comportamenti da parte di alcuni concorrenti. Queste sono le dichiarazioni della Peparini che ha affermato al riguardo: “Certi atteggiamenti non possono essere accettati perché segno di mancanza di rispetto e di una marcata arroganza”.

Le parole della coreografa

L’insegnante ha posto l’accento sulla mancanza di rispetto e ha voluto lanciare un messaggio ai concorrenti che prendo parte al programma condotto da Maria De Filippi. In particolare ha avuto modo di ricordare i ballerini, usciti da questa scuola, e successivamente divenuti importanti.

Queste sono le parole della coreografa che non ha avuto dubbi nel dire: “Un mio pensiero, vorrei dire agli allievi presenti, passati e futuri che questo è un programma tosto che va guadagnato con l’arte, ma prima di tutto con il rispetto di chi ci permette di esprimerci di fronte a tanta gente, creando tante possibilità”.

Veronica Peparini ha concentrato la propria attenzione sull’importanza del programma nella loro carriera, invitandoli ad accorgersi dell’importanza dell’occasione: “Detto ciò, c’è chi se ne è reso conto negli anni e chi ad oggi non riesce a farlo”. Avviatasi verso la conclusione nel proprio post, l’insegnato ha fatto un chiarimento: “Chiedo scusa se non riuscita a spiegare prima questo mio pensiero ma non tutti abbiamo il dono del concetto veloce e chiaro”.