Amici 19, Vanessa Incontrada risponde alle critiche di Javier: "Stai in silenzio e lo metti in testa"

Venerdì 13 marzo è andata in onda una nuova puntata del serale di “Amici“. In uno studio orfano del pubblico a causa dell’emergenza sanitaria che sta devastando l’Italia intera, è andato in onda uno spettacolo super trash con colpi di scena su colpi di scena. Maria De Filippi è stata la protagonista di una pesante lite con Alessandra Celentano e poi imbufalita ha cacciato via il ballerino Valentin.

Anche Javier Rojas è stato protagonista. Il ballerino durante la settimana si è scagliato– esattamente come la sua maestra Celentano- contro la giuria, affermando che non hanno le competenze e dunque voce in capitolo per poter esprimere giudizi sulle loro esibizioni. In particolare il ballerino si è concentrato su Vanessa Incontrada, puntando il dito contro l’attrice e affermando che non ha le competenze necessarie, non conoscendo il mondo della danza, per distinguere un’esibizione di qualità da una non perfetta.

La Incontrada ha voluto però rispondere ad Javier e dopo l’esibizione del ballerino, l’attrice visibilmente nervosa, ha tuonato: “Da questa mia poca esperienza può nascere un consiglio da seguire. Stai in silenzio e lo metti in testa. Credimi, noi non ce l’abbiamo con te. Diamo il nostro parere in base alle vostre esibizioni, in base a quello che vediamo“.

La Incontrada è stata molto dura e ha voluto chiarire la propria posizione dato che è stata vittima di attacchi a più riprese, e ne ha approfittato per chiedere al ballerino di stare in silenzio, cosa che è realmente accaduta quando la Incontrada si è espressa. Anche la Celentano si è scagliata contro l’attrice di origini spagnole e fatto riferimento alla sua presunta incompetenza. La Incontrada le ha risposto con una lettera, rimarcando quanto in realtà abbia le conoscenze necessarie per poter giudicare dato che in passato ha studiato danza.

Insomma “Amici” è diventata una polveriera che dopo la diretta del 13 marzo è ormai esplosa, Vanessa Incontrada tiene bene testa a tutti i suoi detrattori e la finale del talent si avvicina tra dubbi e polemiche. Anche Maria De Filippi ha perso le staffe e si è mostrata come poche volte l’abbiamo vista in tv, mentre Loredana Bertè non è potuta essere presente in studio a causa delle limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria Coronavirus.