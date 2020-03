Amici 19, lite furibonda tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano

Sicuramente il periodo storico che stiamo vivendo è delicato per tutti e anche per gli addetti ai lavori. Infatti, l’ultima puntata del serale di Amici, ha regalato momenti di alta tensione. In particolare la padrona di casa, Maria De Filippi, ha avuto un acceso scontro con la professoressa di danza, nonché nipote del grande Adriano, Alessandra Celentanto.

Galeotta fu la giuria speciale e chi la scelse. Infatti, il pomo della discordia tra le due, sarebbe stato individuato nella scelta di far giudicare tutte le prove dell’ultima puntata del talent alla giuria composta, e rimaneggiata, da: Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Christian De Sica. Quest’ultimo, giunto per sostituire l’impossibilitata Loredana Bertè in quanto vive a Milano e da lì, secondo le ultime decisioni del governo, non può spostarsi.

Il picco massimo dello scontro venuto fuori tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi si è verificato quando, al primo posto del secondo girone, vi era da giudicare uno spareggio di danza tra Nicolai e Javier. Quest’ultimo, nonostante a detta della Celentano avesse ballato molto meglio del suo avversario, non è stato preferito dalla giuria e dalla Var, rappresentata per la danza da Luciano Cannito. L’esito negativo della prova ha irato il ballerino che è scappato dallo studio per qualche minuto e per giunta, la Celentano, gli dava ragione accusando la giuria di aver sbagliato.

Scontri tra carriere

Maria De Filippi non ha accettato di buon grado l’atteggiamento di Alessandra Celentano al punto da dirle le seguenti parole: “Se non mi fossi simpatica, ti caccerei dal programma”. Ciò dimostra quanta stima e quanto affetto reciproco ci sia tra le due anche se il loro modus operandi è diametralmente opposto così come quello tra la Celentano ed il collega Luciano Cannito.

Quest’ultimo, a distanza, ha avuto un infuocato diverbio con Alessandra sempre in merito all’esibizione tra il ballerino Javier e l’avversario vincente Nicolai, reo di essere spesso spocchioso ed arrogante.