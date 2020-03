Amici 19, lo scherzo di Maria De Filippi a Sabrina Ferilli: "Tu sei bugiarda! Sei proprio una cialtrona!"

Tra le misure da osservare per contenere la diffusione del Coronavirus c’è anche di trasmettere i programmi televisivi senza il pubblico in studio. Le prime trasmissioni ad aver aderito a questa decisione sono “Live – Non è la D’Urso” e “Le Iene”, mentre in questi giorni “La Corrida” su Rai 1 è stata sospesa.

E anche la seconda puntata di “Amici 19“, andata in onda nella giornata del 6 marzo, si è svolta nella cornice surreale di uno studio senza pubblico. Lo spettacolo però va avanti senza problemi, e Maria De Filippi per intrattenere il pubblico da casa decide di fare uno scherzo alla sua amica Sabrina Ferilli.

Lo scherzo di Maria De Filippi

La conduttrice spiega che, all’inizio di ogni puntata, sente spesso un po’ di paura e per questo motivo invita i suoi amici e familiari a guardarla in televisione per avere un loro giudizio. Tuttavia, ammette di non credere a dei commenti di una sua amica: “La settimana scorsa ho chiesto a una mia amica e ho avuto l’impressione che mi dicesse delle grandi bugie, che in realtà non mi avesse seguita in TV. Le ho mandato una telecamera sotto casa così capiamo se ci sta seguendo”. L’amica in questione è Sabrina Ferilli, che ha fatto parte in passato del cast di “Amici”.

Lo scherzo inizia con Veronica, una ragazza che fa parte dello staff di Maria De Filippi, che bussa al citofono di Sabrina Ferilli. Inizialmente però risponde un’altra signora, che pensando si trattasse di uno scherzo riaggancia immediatamente. La conduttrice non si arrende, pregando l’inviata di bussare nuovamente.

Alla terza citofonata risponde Sabrina Ferilli: “Sono io! Che ca**o stai a fa sotto casa mia? Ti sto guardando! Ti sto guardando, ma tu dove stai?”. Maria De Filippi così, per vedere se stesse guardando o meno la trasmissione, chiede alla sua amica di che colore è vestita, ma l’attrice non risponde a questa domanda. Per questo motivo la conduttrice rimprovera bonariamente la sua amica: “Tu sei bugiarda! Sei proprio una cialtrona!”.

Dopo un po’ di tempo, mentre intanto si esibiscono i ragazzi in gara, l’inviata riesce a farsi aprire il portone da una signora del piano di sotto, potendosi avvicinare così alla porta della Ferilli. Maria De Filippi approfittando di questa occasione chiede alla sua amica se fosse felice per questa sorpresa: “Non sono contenta per niente, sto in pigiama e sto mangiando”.

Per tutto il corso della puntata Maria De Filippi si collega altre volte con Sabrina Ferilli, facendole anche un regalo: un orso di peluche con indosso la maglietta di “Amici”.