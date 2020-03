Amici 19, Maria De Filippi al vetriolo contro Alessandra Celentano: "Quelle come te fanno una brutta fine"

Nel corso dell’ultima puntata del talent show Amici – andato in onda venerdì 20 marzo 2020 su Canale 5 – la conduttrice Maria De Filippi ha lanciato una frecciatina al vetriolo alla professoressa e storica giudice del programma, Alessandra Celentano, lasciando così basiti in molti, che non si aspettavano una presa di posizione così netta e precisa della conduttrice.

La nipote del celebre Adriano Celentano si è distinta nel corso degli anni oltre che per la sua professionalità anche per il suo carattere ruvido e a tratti spigoloso, che ha portato la Celentano ad entrare in contrasto con più di un alunno nel corso degli anni. In diverse occasioni il comportamento di Alessandra ha fatto infuriare il popolo dei social.

Maria De Filippi gela Alessandra Celentano

“Quelle come te fanno una brutta fine” – ha esordito la De Filippi, gelando così Alessandra Celentano nel corso dell’ultima puntata andata in onda venerdì 20 febbraio in prima serata su Canale 5. Ma qual è stato stavolta l’oggetto del contendere? Sembra che la divergenza di opinioni tra la conduttrice del celebre talent di Canale 5 e la Celentano abbia avuto origine in ordine a Javier e Nicola, i due ballerini rimasti a contendersi il titolo nella categoria di ballo.

Per Alessandra non ci sono dubbi sul fatto che Javier sia tecnicamente superiore al suo avversario; stavolta la De Filippi ha chiesto il parere della celebre etoile Eleonora Abbagnato che sulla performance dei due ballerini di Amici ha dichiarato: “Entrambi hanno un grande talento. A questi livelli si può scegliere solo in base al proprio gusto. Uno è più tecnico, l’altro più interpretativo e artistico”-

Dopo le parole della Abbagnato, Alessandra Celentano ha mostrato tutta la sua stizza replicando: “Maria, fai questo perché non ti fidi del mio giudizio?”. Maria ha replicato di no, per poi lanciare l’affondo finale: “Vorrei dimostrarti che a qualsiasi livello bisogna sempre mettersi in discussione. Penso, pur volendoti bene, che pensi di sapere tutto e le persone che pensano di sapere tutto hanno fatto una brutta fine“.

Il prossimo appuntamento con Amici 19 sarà venerdì 27 marzo dove si combatterà duramente, anche perché quella sarà la penultima puntata. Non è difficile immaginare che ci sarà un nuovo duello tra Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Proprio il Rojas registra il maggior gradimento del pubblico televisivo, che lo preferisce a Nicolaj anche per il suo bel carattere.