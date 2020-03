Amici 19: Maria De Filippi caccia Valentin, il web si scatena

L’ultima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ha regalato grossi colpi di scena. La trasmissione è partita con una serie di video che avevano come protagonista la cantante Nyv. Quest’ultima, nelle ore antecedenti alla diretta, aveva minacciato di lasciare il programma in quanto vittima di ansia, stress e paure di vario tipo. La cantante è stata poi rincuorata nello studio da Vanessa Incontrada e da Christian De Sica.

In realtà, il clima di stress e di tensione ha riguardato anche il ballerino Javier che, dopo la sconfitta con il nemico Nicolai, ha lasciato lo studio per qualche minuto prima di rientrare e convincersi a restare nel programma. Al termine del talent, la sfida finale era tra il cantante Jacopo e il ballerino Valentin. Quest’ultimo, con aria quasi convinta dell’esito favorevole a suo favore, esclama le seguenti parole: “Tanto vado via lo stesso!”

Dopo aver pronunciato ciò, Maria De Filippi irata più che mai gli indica la porta e gli fa presente che tanto vale meglio non fare la sfida lasciando l’opportunità al cantante, volenteroso nel continuare il suo cammino nel talent, di accrescere le possibilità di raggiungere la finale ormai non così lontana. Il ballerino, senza farselo ripetere più volte, prende le sue cose e, salutando tutti a debita distanza, lascia per sempre il serale di Amici.

La rivolta sul web

Scoppia la polemica in seguito all’eliminazione un po’ forzata del ballerino Valentin. In particolare, sui social network, in molti avrebbero accusato Maria De Filippi di essere stata molto dura con il ballerino utilizzando toni ben diversi rispetto a quelli riservati al ballerino Javier e al collega Nicolai che non perde mai il vizio di rivolgersi con toni altezzosi al docente di danza Timor.

Il pubblico avrebbe puntato il dito contro la conduttrice soprattutto per aver utilizzato ‘due pesi e due misure’ all’interno della stessa puntata del talent show soprattutto nei riguardi del ballerino Javier che, dopo aver perso una sfida, ha gettato il microfono a terra ed è scappato dallo studio per qualche minuto.