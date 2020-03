Amici, le selezioni: Maria De Filippi ricorda la partecipazione di Ultimo

Maria De Filippi ha fatto delle rivelazioni importanti nel corso della conferenza stampa, dove ha parlato di un giovane artista che sta attraversando un momento molto importante nella sua carriera. La moglie di Maurizio Costanzo ha fatto riferimento a Ultimo, il quale nella 69^esima edizione del Festival di Sanremo del 2019 si è classificato al secondo posto, senza dimenticare che è stato il vincitore di Sanremo Giovani nel 2018.

Il cantante romano si distingue anche per la sua posizione in cima alle classifiche per quanto riguarda i dischi. Inoltre un altro dato importante si ritrova nei sold out che sta facendo negli stadi, ma la De Filippi ha voluto raccontare un aneddoto riguardo a questo cantante singolare. In particolare nella conferenza di venerdì 28 febbraio, la conduttrice di “Amici” ha svelato che alcuni anni fa, Ultimo ha preso parte alle selezioni del talent show.

Le dichiarazioni di Maria De Filippi

Allo stesso tempo la consorte di Maurizio Costanzo ha sottolineato che è stato un grave errore quello di non aver riconosciuto il talento del cantante oggi 24enne. La presentatrice ha voluto svelare questa notizia alquanto sorprendente, ma ha anche voluto enumerare le soddisfazioni ottenute grazie al talent show.

Queste sono state le dichiarazioni al riguardo: “La soddisfazione più grande che mi dà questo programma è l’opportunità che riesce a dare ai ragazzi, e non si tratta solo di diventare famosi ma anche una semplice lezione di canto o di ballo”. La De Filippi si è detta contenta dei risultati raggiunti, viste le storie di molti partecipanti ad Amici: “Mi fa piacere sapere di talent che hanno partecipato ad Amici dieci anni fa e adesso sono coreografi o assistenti coreografi”.

Infine la De Filippi ha concluso facendo una rivelazione intorno all’artista romano: “Due anni fa passò Ultimo e chi fece le selezioni all’epoca non se ne accorse, ci sentiamo al telefono e abbiamo un bellissimo rapporto”.