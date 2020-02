Amici 19, tutti gli ospiti della prima puntata del serale

I dieci concorrenti che hanno conquistato la maglia del serale di “Amici 19“ sono i seguenti: Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco, Martina, Valentin, Nicolai, Javier e Talisa. Ma per questa edizione del talent show c’è una grossa novità: i ragazzi non sono più divisi in squadra ma si sfidano nel classico tutti contro tutti.

Parlando degli ospiti, Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli delle “Sardine” hanno confermato la loro presenza negli studi di Canale 5: “Non c’è piazza che non valga la pena riempire. Venerdì sera le sardine saranno alla prima puntata di Amici, rivolgendoci ad una piazza nuova, fatta di altre storie”.

Gli altri ospiti della prima puntata

Nella prima puntata di “Amici 19” interviene anche Luciana Littizzetto. In questa circostanza Maria De Filippi ha dichiarato di aver ispirazione dall’ultima edizione della kermesse sanremese: “L’intervento comico in ogni puntata sarà di Luciana Littizzetto e avverrà via telefono. Ho preso spunto da Fiore e Amadeus a Sanremo. Ci sarà un telefono in studio: ogni volta che Luciana vorrà intervenire ci chiamerà”.

Tra gli ospiti musicali troviamo J-Ax, Emma Marrone, Ghali, Ermal Meta, Elisa Toffoli e Alessandra Amoroso. Tutti questi cantanti hanno già partecipato ad “Amici di Maria De Filippi” come giudici oppure nel ruolo da ospiti nelle scorse edizioni del talent show.

Un’altra importante novità di questa edizione di “Amici” è lo spin-off “Amici Prof“. Maria De Filippi ha infatti voluto inserire una ironica gara tra gli insegnanti, dove duetteranno insieme ad un cantante a loro scelta ancora in gioco. A giudicarli ci sono Al Bano Carrisi e Romina Power, che al recente “Festival di Sanremo 2020” hanno presentato il nuovo brano “Raccogli l’attimo” scritto da Cristiano Malgioglio.

I giudici del serale di “Amici 19” sono Vanessa Incontrada, Loredana Berté e Gabry Ponte. È presente anche Tommaso Paradiso, ma l’ex cantante dei “Thegiornalisti” giudica solamente l’esibizione senza mai dare un voto.