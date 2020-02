Amici 19, Al Bano Carrisi e Romina Power: probabili ospiti fissi del serale

Corrono molte voci sul prossimo serale di Amici 2019, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Al momento non c’è però nessuna ufficialità, poiché manca del tempo per l’inizio di questo importante evento. Tuttavia sul web ci sono già le prime indiscrezioni per gli ospiti.

Vito Diomede, conduttore di “Stella del Sud” in onda sull’emittente Telenorba, oltre ad aver ideato svariati altri format televisivi e teatrali, ha postato sul suo profilo Facebook una breve intervista ad Al Bano Carrisi. Nella didascalia del video si può leggere che sia il cantante di Cellino San Marco che Romina Power faranno parte del serale di “Amici 2019” come ospiti.

L’indiscrezione su Al Bano Carrisi e Romina Power

Ovviamente questa voce va presa con le pinze, ma nell’intervista Al Bano Carrisi dichiara: “Devo dare una notizia piacevole per me, sono chiamato per sei trasmissione televisive e una delle sei capita proprio il giorno 28 marzo, il giorno in cui dovevo venire al Mola di Bari”. Per questo motivo l’artista annuncia di anticipare questo evento qualche giorno prima.

Nella didascalia del video invece Vito Diomede ha lanciato una vera e propria bomba sul prossimo serale di “Amici 19“: “Al Bano e Romina Power ospiti fissi nel cast di Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi e piccolo slittamento del talk show #EoradiTe previsto per sabato 28 marzo 2020 al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari”.

Ovviamente gli allievi saranno al centro del programma, ma anche i coach hanno la loro importanza nella trasmissione. Di certo con la possibile presenza di Al Bano Carrisi e Romina Power i concorrenti potrebbero godere di due artisti conosciuti in tutto il mondo.

Al Bano Carrisi e Romina Power infatti si stanno godendo una seconda giovinezza in campo artistico. I due, oltre ad aver fatto numerosi concerti in tutto il mondo negli ultimi anni, Power hanno presentato sul palco dell’Ariston di Sanremo la canzone “Raccogli l’attimo” scritto da Cristiano Malgioglio.