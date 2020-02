Amici 19, sta per iniziare la fase serale con alcune novità

Ormai manca davvero poco all’inizio della fase del serale di “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi, dove ballerini e cantanti si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria finale, alzando la tanto desiderata coppa del programma. Infatti, le danze si apriranno venerdì 28 febbraio 2020, con una programmazione non ancora stabilita.

I posti disponibili per l’accesso alla fase “serale” di Amici, quest’anno sono solamente 10, di cui sei sono già stati occupati da alcuni ragazzi della scuola, che hanno ricevuto tre sì dai giudici esterni. Ne rimangono solamente quattro e i ragazzi rimasti, nella scuola, stanno tentando il tutto per tutto per aggiudicarsi quella maglia e tentare di giocarsela fino alla fine per aggiudicarsi la coppa.

Per il momento i ragazzi che si sono guadagnati l’accesso al serale sono: Nyv, Gaia e Giulia per quanto riguarda i cantanti, mentre tra i ballerini che hanno ricevuto tre sì per l’accesso al serale sono: Valentin, Nicolai e Javier. Nell’ultima puntata, andata in onda sabato scorso, a questa lista di aspiranti vincitori si è aggiunta la ballerina Talisa.

Rispetto alle precedenti edizioni, il “serale” di Amici è sempre andato in onda in prima serata il sabato sera, mentre quest’anno, verrà trasmesso il venerdì sera. Questa scelta è stata presa proprio dalla conduttrice Maria De Filippi, la quale ha notato che gli ascolti, delle passate edizioni erano molto bassi. Per il momento il talent show andrà in onda il venerdì per le prime tre puntate, poi potrebbe ritornare il programma di punta del sabato sera di Canale 5.

Il talent show di Maria De Filippi, in onda il sabato sera su Canale 5, si è sempre scontrato con “Ballando con le stelle”, il programma dedicato al ballo condotto da Milly Carducci su Rai 1, perdendo la gara degli ascolti televisivi. Andando in onda di venerdì, però, il talent show potrebbe scontrarsi con un altro programma molto gradito al pubblico, sempre in onda su Rai 1, ovvero “La Corrida”, di Carlo Conti. Per ora, però, non si sa ancora la data d”inizio del programma condotto da Carlo Conti.