Amici 19, alla reunion degli ex allievi che hanno partecipato a Sanremo mancava Riki: avrebbe litigato con la De Filippi

Durante la puntata pomeridiana di “Amici” andata in onda il 15 febbraio, sono stati ospiti di Maria De Filippi tutti gli ex allievi che quest’anno hanno partecipato alla settantesima edizione del “Festival di Sanremo“. Alberto Urso, Giordana Angi, Elodie Di Patrizi e perfino Enrico Nigiotti, nonostante sia passato per “X-Factor“, hanno pubblicizzato i loro rispettivi tour.

Alla reunion a cui hanno partecipato gli ex concorrenti ne mancava uno soltanto, Riki. Il cantautore nonostante abbia partecipato a Sanremo come big, non era presente durante la puntata di “Amici” del 14 febbraio e la sua assenza è stata inevitabilmente notata dal pubblico e dagli utenti del web, che subito hanno pensato ad una lite con queen Mary.

Nessuna parola è stata proferita in merito all’assenza del cantante, né dallo stesso Riki né dalla De Filippi, la quale ha lasciato scorrere la puntata senza menzionare nemmeno una volta il suo ex pupillo. In molti hanno ipotizzato che dietro l’assenza di Riccardo Marcuzzo ad “Amici” ci sia un contrasto tra il team della cantante e quello della conduttrice.

Il mistero dunque si infittisce e i commenti di richiesta di spiegazione sotto la pagina Instagram del cantante -che nel mentre non è aggiornata- sono tanti. La polemica ha dunque preso il via e le contestazioni ad indirizzo del talent show di canale 5 sono piovute, e c’è stato chi ha messo in guardia Riki per essere probabilmente finito nella lista nera della De Filippi.

I fan del cantante non hanno accettato la sua assenza e i commenti sono stati forti: “L’unico che manca è Riki, chissà come mai???“, oppure: “Maria che va a ripescare Nigiotti nonostante abbia avuto successo dopo X Factor e si dimentica di invitare Riki mi spezza” e ancora: “CIAO RICCARDO MARCUZZO! Sei ufficialmente nella lista nera mariana“. Insomma il silenzio aleggia da entrambe le parti e non resta che attendere eventuali novità.