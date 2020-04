Amici 19, parla Luciano Cannito: "La finale sarà tosta"

Ormai anche quest’anno con un po’ di anticipo rispetto agli anni scorsi, si è giunti al gran finale del talent Amici condotto da Maria De Filippi. Venerdì 3 aprile in diretta su Canale 5, si saprà chi sarà il vincitore di questa edizione tra Gaia e Giulia, cantanti e i due ballerini Javier e Nicolai. Al compito l’arduo compito d’incoronare il vincitore.

Una edizione strana contraddistinta da una serie di polemiche, a cominciare da Javier e la sua scenetta, ma anche dal Coronavirus che ha portato i giovani talenti a esibirsi senza il pubblico in studio. Luciano Cannito, esperto in materia e giudice della Var, insieme a Beppe Vessicchio, parla del suo ruolo a poche ore dalla finale.

Intervistato dal settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, Luciano Cannito si è espresso in questo modo sul talent e la finalissima in onda domani sera. Giudica, insieme al maestro Beppe Vessicchio e fa parte della Var, seduto in alto. I due hanno il compito di giudicare e valutare attentamente qualsiasi errore o sporcatura. A proposito della finale, si è espresso in questo modo: “È durissima. Amici è un’arena, la gente è la benzina di quel colosseo. Manca quell’atmosfera da grande festa”.

I due hanno il compito di valutare eventuali errori, prendendo appunti e apportando delle modifiche in modo che i ragazzi possano migliorare sotto ogni aspetto. Cannito racconta che le telecamere sono puntate sul ballerino in modo che lui abbia tutto il tempo possibile per valutare la sua performance e vederla, anche al rallentatore, qualora servisse.

Cannito, in puntata, ha dimostrato spesso di sapersi valere e di affermare le sue opinioni. Non ci sono premi da parte della Var nella finale, anche se a lui farebbe piacere. Una edizione del talent di Amici che sarà ricordata, non solo per il Coronavirus e alcune polemiche, ma anche per un flirt scoppiato tra il ballerino Valentin e la ballerina Francesca Tocca, sposata con Raimondo Todaro.