Amici 19, l’insegnante Veronica Peparini amareggiata: "Non so se ci sarò"

L’edizione di “Amici 19“ sta sollevando parecchie polemiche e non solo per le modalità di votazione adottate, che i telespettatori non hanno condiviso. Anche all’interno del programma si sono verificati dei diverbi e fra coloro che hanno deciso di esprimere la loro opinione c’è Veronica Peparini.

In questa edizione di Amici sono state tante le cose che non sono piaciute a Veronica, ma l’insegnante non ha mai parlato. Infatti, durante il Serale ci sono state parecchie discussioni, non solo tra professori e allievi, ma anche tra professori e giudici esterni.

Veronica finora aveva dato molto spazio ad Alessandra Celentano, ma dopo la Semifinale di Amici non ha esitato parlare. Nel suo lungo post la Peparini ha prima di tutto ribadito che non ci sono altri programmi in cui la danza ha così tanto rilievo come invece accade ad Amici.

Inoltre, l’insegnante di danza ha anche preso le difese del fratello Giuliano Peparini. Il ballerino è il Direttore Artistico del Serale di Amici e durante la scorsa puntata qualcuno ha detto cose che a Veronica non sono piaciute.

Soprattutto dopo che è stato che le coreografie di Giuliano sono eccessivamente scenografiche, la Peparini non poteva far finta di nulla. Nel suo sfogo, oltre all’amarezza per quanto è stato detto, è trapelato un messaggio che i follower hanno interpretato come una volontà di lasciare la trasmissione.

A far pensare questo ai fan è stata una frase in cui Veronica dice che lei vuole dire la sua e a prescindere che domani ci sia oppure no. Le sue parole sono dunque state interpretate come un desiderio di andare via, di staccarsi, anche se ha sempre creduto in questa trasmissione in cui ogni ballerino secondo lei ha modo di farsi conoscere e di mostrare quanto vale. Finora la Peparini non si era mai esposta così tanto, e le sue affermazioni rivelano che ci è rimasta veramente male.