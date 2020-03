Amici 19, Valentin deve fare un passo indietro e ammette: "Io e Francesca Tocca innamorati"

Era da tempo che si parlava di questa presunta storia d’amore e, poche ore fa, è arrivata la tanto attesa conferma. Valentin, ex allievo ballerino di Amici 19 ha infatti tolto ogni dubbio sulla presunta relazione con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici 19. In molti si ricorderanno che in una delle prime puntate del serale del talent show di Maria De Filippi, quest’ultimo aveva deciso di autoeliminarsi e, la conduttrice, aveva invitato il ballerino a lasciare lo studio, quasi cacciandolo, ed insinuando che lui avesse tenuto in più occasioni un comportamento non adatto al programma.

Con questa discussione si era accesa ancora di più l’ipotesi che il ballerino di latino stesse avendo una relazione nascosta con Francesca Tocca, ballerina professionista del programma. Niente di strano se non fosse che quest’ultima risulti essere ancora sposata con Raimondo Todaro, da cui ha avuto una figlia che ora ha 6 anni.

Sul lungo post pubblicato da Valentin sul proprio profilo Instagram il ballerino dichiara che tutto sarebbe nato durante le vacanze di Natale: in quei giorni infatti Francesca Tocca avrebbe cominciato a scrivere al ragazzo, usando la scusa di scambiarsi gli auguri per le festività, ma facendogli poi capire che tra di loro c’era qualcosa in più.

Lo stesso Valentin ha confermato che tra di loro è scoppiato l’amore e la passione, motivo per cui le loro esibizioni erano sempre molto esplosive e piene di sentimento. In questi giorni però al ballerino sono arrivati numerosi messaggi con insulti e, a quanto pare, ha deciso di fare un passo indietro sostenendo di essere sempre stato una persona che mette al primo posto il rispetto e la famiglia.

Dall’altra parte però questi due non sono venuti a mancare in quanto Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati già a ottobre. Nel frattempo sui social la ballerina non rilascia nessuna dichiarazione, ma i like nei post tra i due artisti continuano: forse quella di Valentin è solamente una strategia per mettere a tacere il tutto.